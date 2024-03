Đak Pơ: 280 đoàn viên, thanh niên tham gia Hội trại Thanh niên năm 2024

Tham gia hội trại có 280 trại sinh của 10 tiểu trại đến từ 13 Đoàn cơ sở. Tham gia hội trại, các tiểu trại tham gia thi trò chơi lớn, thi cổng trại, lều trại; thi các trò chơi dân gian (bánh xe đồng đội, chuyền nước đổ chai, La Hán đẩy xe bò, kéo co, bắt vịt); thi nhảy dân vũ và tổ chức đêm lửa trại.

Kết thúc, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Đoàn xã An Thành, giải nhì cho Đoàn thị trấn Đak Pơ, 2 giải ba thuộc về Đoàn xã Tân An và Phú An và trao 6 giải khuyến khích.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải cổng lều trại đẹp nhất và giải trò chơi lớn cho các đơn vị tham gia.

Hội trại Thanh niên năm 2024 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, giáo dục truyền thống, niềm tự hào cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 93 năm thành lập, trưởng thành và phát triển. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm, gắn kết tình cảm giữa cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn huyện.