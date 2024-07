Cozy Coffee bắt nguồn từ câu nói truyền miệng của cộng đồng thường thức Espresso Classic “Drink to stay, not take away”, tức là “Uống để ở lại, không phải để mang đi”. Trái ngược với trend Coffee Take Away của giới trẻ trong vài năm trở lại đây, Cozy Coffee mời gọi người ta nán lại, tận hưởng và ngắm nhìn.

Cozy Coffee chính là một xu hướng đi ngược với sự bận rộn của nhịp sống hiện đại, cũng nhờ vậy mà thương hiệu, giá trị của các loại cà phê được mọi người nhìn nhận và trân trọng nhiều hơn.

Với đại bộ phận các bạn trẻ ngày nay, học và làm đi kèm với nhiều áp lực về thể chất lẫn tinh thần. Mỗi một ngày mới lại là một ngày chạy đua với thời gian và cuộc sống. Cozy Coffee nghiễm nhiên trở thành một cái cớ, là cánh cửa sổ bất ngờ để đến với một thế giới chậm rãi, đơn giản và giàu sự thư giãn.

Các loại cà phê cổ điển bắt đầu được du nhập và được nhận biết nhiều hơn. Người thưởng thức cà phê hòa mình cùng không gian ấm cúng, gần gũi trong khi môi nhâm nhi hương thơm của cà phê. Họ nhấm nháp thứ hương vị đắng ấy nhằm trân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi một lần nữa trở lại guồng xoay nhộn nhịp của cuộc sống ngoài kia.

Espresso, Con Panna, Latte, Cold Brew, Cappuccino... là những thức uống được ưa chuộng và được các bạn trẻ chào đón nhiệt tình. Ngoài ra, không khí quán cà phê cũng cực kỳ quan trọng khi giờ đây, những quán với phong cách decor retro và minimalism lại trở thành xu hướng. Các quán theo phong cách này thường chú trọng vào không gian nhỏ, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi cho người thưởng thức.

Anh Nguyễn Bá Sở (SN 1989, Chủ quán Soho Cà Phê tại 25 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Pleiku) cho hay: “Ngày càng có nhiều những bạn trẻ tập và dành thời gian thưởng thức cà phê hơn là chạy theo nhịp sống hối hả thường nhật như phong cách của Coffee Take Away.

Cozy Coffee là để thưởng thức, ngắm nhìn và thư giãn. Cũng vì thế mà các bạn quan tâm nhiều hơn đến các loại đồ uống pha chế, đặc biệt là cà phê. Bản thân tôi, cà phê sẽ ngon hơn rất nhiều khi ta chậm lại để thưởng thức. Ví như hạt Arabica sẽ có hậu vị ngọt thanh khi ta nhâm nhi. Uống vội thì sẽ chỉ thấy hơi chua và có phần chát. Sự thưởng thức cũng là một cách ta tôn trọng hạt cà phê và người làm ra nó.”

Một số quán cà phê tại Pleiku mang trong mình phong cách thưởng thức, nhâm nhi này có thể được kể đến như: U-Ories Tiệm Cà Phê, Măng, 4 Đồng 5, Hàng Nước Tân Thời...

Bạn Nguyễn Hữu Minh Dũng (lớp 12C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương) tâm sự: “Em cùng các bạn vẫn hay đến các quán cà phê nhỏ nhỏ như Soho, Măng để học bài cũng như uống cà phê. Các quán lớn thì đông lắm, với lại môi trường xung quanh cũng khá khó để tập trung cho bài vở. Cá nhân em vẫn thích những quán retro, vintage có chút chất xưa, đem lại cảm giác ấm cúng, yên tĩnh thoải mái như đang ở nhà mình vậy”.

Chia sẻ với P.V, anh Phạm Ngọc Ân-Chủ sở hữu Hàng Nước Tân Thời (Hẻm 302 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Thưởng thức một ly cà phê buổi sáng dường như là thói quen của rất nhiều người và trong đó có mình. Mình hay đùa "thưởng thức cà phê như một thứ ăn chơi, uống cà phê cũng cần một nghệ thuật. Và tôi có lẽ là một nghệ sĩ”. Uống một cách chậm rãi để nhâm nhi và thưởng thức. Vì lẽ đó mà mình nghĩ Cozy Coffee ở Gia Lai tuy mới nhưng không hẳn là không có. Không có gì tuyệt vời hơn khi vừa nhâm nhi ly cà phê vừa tỉnh táo để có ý tưởng mới hơn với công việc của bản thân”.

Ai bảo người trẻ sống vội bao giờ. Cũng có những lúc họ chững lại và ngắm nhìn một hồi lâu đó thôi. Cozy Coffee là một xu hướng mới, tuy chưa thực sự phổ biến nhưng đã dần được các bạn trẻ phổ cập và biết đến, là một lựa chọn cho phong cách sống đa dạng của mỗi người.