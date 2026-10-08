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Thời sự

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

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NHỸ KHANG, ĐÌNH ĐỨC
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(GLO)- Sáng 8-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành; Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, công bố và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Đại tá Nguyễn Thanh Trí (sinh năm 1976, quê quán xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau), Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

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Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao các quyết định cho Đại tá Nguyễn Thanh Trí. Ảnh: Nhỹ Khang

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái có thời hạn Đại tá Nguyễn Thanh Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kể từ ngày 8-10-2026.

Nhân dịp này, đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Trí nhận nhiệm vụ mới.

Việc bổ nhiệm và biệt phái Đại tá Nguyễn Thanh Trí thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đối với công tác cán bộ; đồng thời góp phần tăng cường cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cho công tác tham mưu, xây dựng Đảng tại địa phương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Trí được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trên cương vị công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Thanh Trí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất của người cán bộ Công an nhân dân; chủ động nghiên cứu, nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Trí bày tỏ vinh dự, đồng thời nhận thức sâu sắc về trách nhiệm khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tin tưởng giao nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Thanh Trí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm công tác; chủ động học hỏi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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