Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Colombia và con trai bị bắt tại Copa America

"Ông Ramnn Jesurun và con trai đang ở tình thế nguy hiểm khi phải đối mặt với ba tội danh, sau khi được cho là đã tấn công và đánh nhau với một số nhân viên bảo vệ tại sân Hard Rock (Miami Gardens, Florida, Mỹ) sau trận chung kết Copa America 2024", tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết.

"Theo hồ sơ tạm giam, cảnh sát Quận Miami-Dade có mặt tại địa điểm xảy ra sự cố đã bắt giữ cả hai cha con ông Ramnn Jesurun và giao họ cho Trung tâm cải huấn Turner Guilford Knight vào khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương)", tờ Marca chia sẻ.

Theo kênh ESPN tường thuật: "Ông Ramnn Jesurun và con trai bị cáo buộc đánh nhau với nhân viên bảo vệ tại đường hầm dành riêng cho báo chí, khoảng 20 phút sau nửa đêm ngày diễn ra trận chung kết Copa America 2024 khi họ cố gắng vào sân và bị từ chối.

Trận chung kết Copa America 2024 trước đó đã xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng, với hàng ngàn CĐV Colombia không có vé muốn vào sân đã đập phá các cổng soát vé, làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng tại sân Hard Rock. Cảnh sát phải tăng cường để giữ trật tự và kiểm soát tình hình".

Ở trận chung kết Copa America 2024, đội tuyển Colombia thua đội Argentina với tỷ số 0-1 do tiền đạo Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất ở phút 112 hiệp phụ.

Theo tờ Marca: "Ông Ramnn Jesurun và con trai được ấn định đóng số tiền bảo lãnh lần lượt là 2.000 USD và 1.000 USD. Họ đối mặt với ba tội danh vì đánh nhau với nhân viên an ninh, hành xử thô bạo và trái phép".

"Đêm qua (16.7, giờ Việt Nam), các đội thực thi pháp luật của chúng tôi đã phản ứng nhanh chóng để xử lý một tình huống cực kỳ khó khăn, nguy hiểm gây ra mối lo ngại về an toàn tính mạng cho những người tham dự (trận chung kết Copa America 2024).

Chúng tôi đang làm việc với ban tổ chức sự kiện để tiến hành đánh giá toàn diện tất cả các giao thức an toàn và bảo mật an ninh, khi chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho World Cup 2026", James Reyes, Giám đốc an toàn công cộng của Quận Miami-Dade, cho biết trong một tuyên bố.