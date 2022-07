MV mới 'Ready For Love' của BlackPink lập kỷ lục

Theo Allkpop, MV Ready For Love của BlackPink trở thành Video âm nhạc của một nhóm nhạc nữ đạt 1 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube trong năm 2022.



MV Ready for Love của BlackPink lập các kỷ lục ngay sau khi ra mắt. Ảnh: Cắt từ clip

Hôm 29.7, MV Ready for Love của BlackPink chính thức phát hành. Ca khúc có giai điệu sôi động, bắt tai và phần hình ảnh MV Ready for Love gây ấn tượng với kỹ xảo hoành tráng, nhân vật ảo khá chân thật. Do đó, chỉ vài giờ sau khi được “thả xích”, MV Ready for Love đã nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt.

Allkpop cho hay MV Ready for Love của BlackPink đã lập kỷ lục là MV của một nhóm nhạc nữ đạt 1 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube trong năm 2022. Bên cạnh đó, MV Ready for Love cũng đã vượt qua 2,3 triệu lượt thích trên YouTube (tính đến sáng sớm 30.7), trở thành MV của một nhóm nhạc nữ Kpop đạt lượt thích cao nhất trong vòng 24 giờ đầu tiên trong năm nay.



Các nhân vật ảo của nhóm trong MV. Ảnh: Cắt từ clip

Tính đến trưa 30.7, MV Ready for Love đã vượt qua 16 triệu lượt xem và nhận 2,6 triệu lượt thích trên kênh YouTube của BlackPink. Lượt xem và thích của MV Ready for Love cũng liên tục tăng nhanh. Ngoài ra, sản phẩm âm nhạc này cũng lọt top 1 thịnh hành toàn thế giới của YouTube. Trên mạng xã hội, từ khóa liên quan đến Ready for Love cũng như BlackPink cũng nằm top trending, thu hút nhiều bàn luận và chia sẻ.

MV Ready for Love chỉ là sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa BlackPink và một hãng game nổi tiếng, không phải là màn trở lại chính thức của nhóm. Do đó, việc MV Ready for Love thu về hàng loạt thành tích khủng phần nào cho thấy sức hút lớn của BlackPink dù các cô gái không hoạt động nhóm suốt gần 2 năm qua.



BlackPink được đề cử giải MTV 2022 ở hạng mục Màn trình diễn hay nhất vũ trụ kỹ thuật số. Ảnh: TWITTER

MV Ready For Love là sản phẩm hiếm hoi của BlackPink với đội hình đầy đủ 4 thành viên trong vòng 2 năm trở lại đây. Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của nhóm là album The Album cùng ca khúc chủ đề Lovesick Girls đã phát hành từ tháng 10.2020.

Từ đó đến nay, các thành viên BlackPink tập trung sự nghiệp cá nhân. Rosé thành công với album solo -R-, còn Lisa cũng lập nhiều kỷ lục với album solo Lalisa. Jisoo gây ấn tượng trong phim Snowdrop (Hoa tuyết điểm). Jennie tấn công Hollywood cùng phim The Idol của HBO. Vai diễn của Jennie trong tác phẩm chưa được tiết lộ và phim The Idol vẫn chưa thông báo ngày ra mắt cụ thể. Hiện, fan đang rất mong ngóng màn tái xuất hoàn chỉnh của BlackPink ở năm 2022.

Theo Thanh Đào (TNO)