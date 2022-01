Rộn ràng nhạc xuân

Ca sĩ Nguyên Vũ ra mắt "Tết đến rồi! về nhà thôi", Quân A.P gửi gắm thông điệp ý nghĩa qua MV về Tết, Nguyễn Văn Chung kếp hợp cùng giọng ca được Disney khen ngợi trong MV về tết xa nhà,…

Đen Vâu với "Mang tiền về cho Mẹ"

Mở đầu cho mùa nhạc xuân, ca khúc "Mang tiền về cho mẹ" của Đen Vâu khuấy động nhạc Việt sau thời gian im ắng. Giống như những lần trước, hàng loạt thành tích trên các bảng xếp hạng đưa cái tên Đen Vâu vào danh sách giọng ca không đối thủ trên đường đua nhạc Việt.

Chia sẻ về ca khúc, Đen Vâu cho biết "Mang tiền về cho mẹ" không phải là ca khúc xuất sắc nhất của anh nhưng chạm được vào cảm xúc của người nghe nên anh may mắn được khán giả yêu mến. Ca khúc vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm đủ xác nhận độ viral (phổ biến) của ca khúc này.



Hoàng Thùy Linh không thể duyên dáng hơn với Gieo quẻ

Trong khi đó, cái tên Hoàng Thùy Linh với "Gieo quẻ" cũng là một hiện tượng ồn ào của dòng nhạc xuân năm nay. Hoàng Thùy Linh cho biết những ngày đầu năm cô vẫn thường đi chùa lễ Phật và một trong những hoạt động cô ưa thích là gieo quẻ cầu bình an, cầu tài lộc và cả cầu duyên. Từ ý thích đó, cô đã thực hiện ca khúc "Gieo quẻ" (có sự tham dự của Đen Vâu) với chất nhạc rộn ràng, dành cho mùa xuân.



Nguyên Vũ mang đến Tết đến rồi! Về nhà thôi

Trước thềm năm mới, ca sĩ Nguyên Vũ ra mắt ca khúc "Tết đến rồi! về nhà thôi" và ca khúc nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả, bởi ca khúc chạm đến nỗi lòng của những đứa con đang xa quê nhà, mong đón một cái Tết đoàn viên bên gia đình.

Năm 2021 vừa qua được đánh giá là một năm hoạt động năng nổ của ca sĩ Nguyên Vũ khi anh có nhiều hoạt động nghệ thuật cùng nhiều dự án thiện nguyện. Mới đây nhất, nam ca sĩ đã bắt tay vào thực hiện MV "Tết đến rồi! về nhà thôi" nhằm khởi động năm 2022 đầy năng động.



Quân AP gây xúc động với Ước mơ của Mẹ

Giọng ca Quân AP với "Ước mơ của Mẹ", gây xúc động mạnh bởi khoảnh khắc đêm 30 Tết mẹ gọi điện cho Quân A.P chia sẻ khoảnh khắc đêm giao thừa nhưng anh không thể nghe máy vì bận cấp cứu cho bệnh nhân nhiễm Covid – 19. Đây cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà Quân AP muốn gửi gắm đến thông qua ca khúc này.

Thêm vào đó, MV " Ước Mơ Của Mẹ" còn muốn nhắn nhủ đến những ai đang đi trên hành trình hiện thực hoá giấc mơ hãy cần rất nhiều sự cố gắng, hy sinh thầm lặng, đặc biệt là của những đấng sinh thành. Những người mẹ, người bố đã phải gác đi những ước mơ của bản thân để sống vì con, để nuôi dưỡng ước mơ của con.



Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gởi gắm tâm tư trong Về ăn tết gia đình

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kết hợp với Duyên Quỳnh (giọng ca Việt Nam cùng với 21 giọng ca trên thế giới thể hiện ca khúc We Don’t Talk About Bruno" do Disney thực hiện) thực hiện sản phẩm "Về ăn tết gia đình" với nỗi niềm của những người con xa quê, mong mỏi được trở về với bầu không khí ấm áp của gia đình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ "Tôi gặp Quỳnh qua những chuyến thiện nguyện trong mùa dịch vừa rồi, anh em có trò chuyện và tôi cũng biết cô ấy là 1 người con xa quê, vì dịch mà đã 2 năm không thể về quê ăn Tết. Vì thế, tôi viết tặng cho Quỳnh ca khúc này cũng như tặng cho tất cả những người con đi lao động xa quê! Tôi mong rằng bài hát này sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người!".

Sau 16 số ra mắt đến nay Gala Nhạc Việt tự hào là một trong những chương trình ca nhạc giải trí Tết đầu tư, hoành tráng và được duy trì hàng năm. Đây cũng là năm số Tết thứ 10, Gala Nhạc Việt đã trở thành món quà âm nhạc không thể thiếu mỗi mùa Xuân về, kho âm nhạc Tết lớn nhất nước, đi đến đâu cũng nghe nhạc Tết của Gala Nhạc Việt



Ca sĩ Bảo Anh với Mộng chiều xuân

Mỗi khi ra mắt, Gala Nhạc Việt vẫn luôn là Đại nhạc hội giải trí Tết quy tụ đông đảo nghệ sỹ tham gia đặc biệt là những ca sĩ hàng đầu với những phần trình diễn đầy cảm xúc như: Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Trấn Thành, Thùy Chi, Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh, Hòa Minzy, Erik..

Năm nay, trong Gala nhạc Việt, Cẩm Ly tái hiện nỗi nhớ quê với "Nhớ cố hương" như chia sẻ và đồng cảm cùng những người xa xứ không thể trở về quê hương đoàn viên đón Tết cùng gia đình, đặc biệt là trong một năm biến động vừa qua. Thủy Tiên mang đến không khí xuân rộn ràng với "Xuân ơi Xuân", một sáng tác của chính nữ ca sĩ.

Bảo Anh chọn ca khúc hát về mùa Xuân của những năm trước với "Mộng chiều xuân", ca khúc được làm mới với giai điệu Tango. Hòa Minzy mang đến ca khúc "Tết xa hóa gần" phù hợp với không khí đón Tết năm nay. "Mẹ Ơi, Tết Vạn Dặm Xa" của Bùi Anh Tuấn đang nhận được sự yêu thích của khán giả bởi sự xúc động từ ca khúc,…