Bằng Kiều: "Tôi tin Việt Nam có sức mạnh, đoàn kết để chiến thắng dịch"

Bằng Kiều không thể ở bên các con đón Tết và nam ca sĩ vẫn vững tin vào một Việt Nam có sức mạnh, đoàn kết sẽ đẩy lui dịch bệnh.

Bằng Kiều tin tưởng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Ảnh: NVCC.

Bằng Kiều cho biết mục tiêu của anh trong năm 2021 không có gì lớn lao, chỉ với một vài dự án nho nhỏ cho những ca khúc chính mình sáng tác.

"Tôi mong Việt Nam sẽ nhanh chóng không chế được dịch bệnh, mọi thứ trở về trạng thái bình thường để phát triển kinh tế xã hội. Và tất nhiên, các chuyến bay được mở lại để mình có thể về nhà với các con", Bằng Kiều tâm sự.

Nam ca sĩ Bằng Kiều cho biết, vì dịch COVID-19, Tết năm nay anh không thể ở bên gia đình. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Trước những khó khăn mà người dân Việt Nam sẽ phải đối mặt trong những ngày sắp tới, khi dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi, Bằng Kiều cho biết lúc nào anh cũng có niềm tin Việt Nam sẽ vượt qua mọi thách thức.

"Chúng ta đã từng đi qua những ngày khó khăn nhất. Tôi tin lúc nào dân tộc Việt cũng có sức mạnh, sự đoàn kết để đi đến chiến thắng", cựu thành viên "Quả dưa dấu" tâm sự.

Cùng loạt sao Việt hòa giọng trong ca khúc "We are the Family" ủng hộ Việt Nam chiến thắng dịch bệnh, nam ca sĩ cho biết, đây là một ca khúc hay, rất ý nghĩa.

"Tôi tin sẽ rất nhiều khán giả đồng cảm, bởi năm vừa qua, những khó khăn chồng khó khăn, từ dịch bệnh đến thiên tai… Nhưng qua đó, chúng ta lại thấy được những tấm lòng nhân ái và sự chung tay trao yêu thương, thấy tình người quý đẹp, thấy người Việt Nam, đất nước Việt Nam thật tuyệt vời.

Hãy nắm lấy tay nhau và cùng ước nguyện cho một ngày mai mọi người và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ca khúc này như một lời động viên, một cách truyền cảm hứng tới tất cả người dân Việt Nam", Bằng Kiều nhắn nhủ.

“We are the Family” có sự góp giọng của Mỹ Tâm, Thu Phương, Bằng Kiều, Rapper Hà Lê... Ảnh: Hòa Nguyễn.

Trong khi đó, ca sĩ Thu Phương cho biết, dù "We are the Family" không phải là một sản phẩm dành cho thị trường nhưng vừa hát đã thấy hay vì ca từ ý nghĩa kết hợp với những hình ảnh xúc động và thông điệp tích cực gửi đến mọi người trong hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi tin rằng không chỉ riêng mình mà bất kỳ người Việt Nam nào khi nghe ca khúc này cũng thấy cảm động'', nữ ca sĩ chia sẻ

Giống như các nghệ sĩ khác, công việc của Thu Phương cũng bị đảo lộn trong những ngày qua vì COVID-19 và chị cảm thấy may mắn vì được ở Việt Nam với công tác phòng chống dịch rất tốt.

Được biết, chỉ sau 5 ngày ra mắt, "We are the Family" do nhạc sĩ Nguyễn Công Thành sáng tác, nhạc sĩ Hoài Sa phối khí với thông điệp cổ vũ, động viên tinh thần và sức mạnh Việt Nam trong những ngày cả nước đang căng mình chống dịch đã đạt được gần 4 triệu lượt xem, gần 10.000 lượt chia sẻ và hơn 100.000 tương tác trên kênh YouTube và Facebook.

MV "We are the Family" có sự góp mặt loạt sao Việt như Mỹ Tâm, Thu Phương, Bằng Kiều, Hà Lê, Kiều Minh Tâm... cùng 60 em thiếu nhi vũ đoàn Ballet Dance múa phụ họa đang có sức lan toả mạnh mẽ.

THÁI AN (LĐO)