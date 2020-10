Paul McCartney phát hành album solo vào tháng 12

Danh ca Paul McCartney (78 tuổi) sẽ phát hành album solo McCartney III vào ngày 11-12, theo Reuters.



Đây là tuyển tập mới gồm các ca khúc đều do Paul McCartney - cựu thành viên ban nhạc lừng danh The Beatles viết, trình diễn và sản xuất. McCartney III đánh dấu 50 năm sau album solo đầu tiên McCartney ra đời.



McCartney III được ghi hình vào đầu năm 2020 tại Sussex (Anh). Album là phần tiếp theo của 2 album solo trước đó là McCartney (1970) và McCartney II (1980). Album McCartney III chủ yếu được xây dựng từ những lần biểu diễn trực tiếp của Paul McCartney với guitar hoặc piano.



Paul McCartney (trái) và John Lennon thời trẻ.



“Tôi đã sống một cuộc đời khép kín trong trang trại của mình với gia đình và đến studio của mình hằng ngày. Tôi đã làm một số bản nhạc phim và một trong số đó đã trở thành ca khúc mở đầu album. Mỗi ngày, tôi bắt đầu thu âm với nhạc cụ, thật là vui. Có sự khác biệt lớn là việc sáng tạo ra âm nhạc cho chính niềm vui của bản thân chứ không phải làm nhạc vì công việc. Vì vậy, tôi chỉ làm những việc tôi thích và cũng không dự định sẽ tập hợp chúng thành một album”, Paul McCartney nói.



Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Loud and Quiet, Paul McCartney nói rằng album mới tập trung vào “tự do và tình yêu. Có rất nhiều cảm xúc về nó, nhưng tôi không đặt ra mục tiêu phải thể hiện điều đó như thế nào mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của tôi”. Trước những tin đồn ở tuổi 78, Paul McCartney có thể sớm nghỉ hưu, ông cho biết: “Mọi thứ tôi làm luôn được coi là cuối cùng. Khi tôi 50 tuổi báo chí đều viết ‘đó là chuyến lưu diễn cuối cùng của anh ấy'. Và mọi thứ chỉ là tin đồn, nhưng không sao cả”.



Album gần đây nhất của Paul McCartney là Egypt Station ra mắt năm 2018. Cựu thành viên nhóm The Beatles cũng từng tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình như: Get Back, The Cooler, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, 30 Rock…

Theo ĐỖ TUẤN (TNO)