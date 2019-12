Những điều ít biết về bài hát Giáng sinh bất hủ Jingle Bells

Jingle Bells với giai điệu bất hủ thường vang lên mỗi dịp Giáng sinh, nhưng nhiều người có thể chưa biết những điều thú vị về bài hát này.





Jingle Bells được James Lord Pierpont sáng tác



Cháu trai của tác giả là J.P. Morgan. Vâng, đó là J.P. Morgan.



Theo những phát hiện của tác giả và nhà sử học Christopher Klein, chị cả của Pierpont, Juliet Pierpont, kết hôn với triệu phú Junius Spencer Morgan. Con trai của họ, John Pierpont Morgan, là người thành lập một trong những tổ chức tài chính lớn nhất thế giới - J.P. Morgan.



Jingle Bells không phải là một bài hát sáng tác cho Giáng sinh



Bài hát thực ra lần đầu tiên được trình diễn trong một buổi lễ Tạ ơn tại nhà thờ và không định trở thành bài hát Giáng sinh - CNN dẫn lời nhà sử học Klein cho biết. Nếu nghe lời bài hát, bạn sẽ nhận thấy thực sự không đề cập đến Giáng sinh, Lễ Tạ ơn hay bất kỳ ngày lễ nào.



Bài hát chỉ gắn liền với Giáng sinh vài thập kỷ sau đó khi nó được trình diễn vào ngày 15.9.1857 trên phố Washington ở Boston, theo một nhà nghiên cứu tại Đại học Boston, Kyna Hamill.



Nơi bài hát ra đời



Có hai tấm bảng kỷ niệm lịch sử ở hai thành phố, mỗi thành phố tự xưng là nơi sinh của Jingle Bells.



Một tấm bảng ở Medford, Massachusetts, gợi ý rằng Pierpont đã viết bài hát vào năm 1850 khi đang ngồi trong quán rượu xem các cuộc đua xe trượt tuyết trên phố Salem. Điều này đang gây tranh cãi bởi nghiên cứu của Hamill cho rằng Pierpont không thể viết bài hát này vào năm 1850 vì lúc đó ông đang kiếm tiền trong cơn sốt vàng ở California.



Ngoài ra còn có một tấm bảng ở Savannah, Georgia, nơi mọi người khăng khăng rằng bài hát được viết vào cuối năm 1857 trước khi nó lần đầu tiên được hát trong một nhà thờ địa phương.



Hamill nói rằng rất có thể Pierpont đã viết bài hát này trong một căn nhà thuê không xa nơi ông sống ở trung tâm thành phố Boston vào năm 1857.



Jingle Bells là bài hát đầu tiên được phát từ không gian



Ngày 16.12.1965, trong không gian, các phi hành gia tàu Gemini 6 Walter M. "Wally" Schirra Jr. và Thomas P. Stafford gặp các phi hành gia tàu Gemini 7 Frank Borman và Jim Lovell, và đùa với đài kiểm soát dưới mặt đất rằng họ thấy Ông già Noel lái... phi thuyền và đã chơi bản Jingle Bells bằng kèn Harmonica và truyền nó từ ngoài không gian về trái đất.



Tên ban đầu của bài hát là One Horse Open Sleigh



Ban đầu bài hát được đặt tên là One Horse Open Sleigh khi được viết vào năm 1857, với nội dung không phù hợp lắm với nhà thờ đề cập đến cảnh ngựa đua xe trượt băng, lối hẹn hò trai gái và cá cược. Sau đó, Pierpont đã đăng ký bản quyền nó là "Jingle Bells, hay One Horse Open Sleigh".



https://laodong.vn/the-gioi/nhung-dieu-it-biet-ve-bai-hat-giang-sinh-bat-hu-jingle-bells-774136.ldo

Theo Khánh Minh (Báo Lao Động)