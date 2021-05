Tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử: Đề cao dân chủ và trách nhiệm

(GLO)- Ngày 16-5, 119 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 21 đơn vị bầu cử. Trước đó, ngày 13-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV cũng đã kết thúc chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 3 đơn vị bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri đều thể hiện tính dân chủ, trách nhiệm và đảm bảo an toàn phòng dịch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn: Công tác tổ chức bầu cử phải bảo đảm đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn





Phù hợp với tình hình thực tế



Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các địa phương đều triển khai biện pháp phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn cho các ứng cử viên cũng như cử tri. Các điểm tiếp xúc đều bố trí người đo thân nhiệt, hướng dẫn cử tri rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, khai báo y tế. Bên trong hội trường, bàn ghế đều được sát khuẩn và bố trí giữ khoảng cách an toàn. Thay vì tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tiếp, một số địa phương đã linh hoạt chuyển sang hình thức trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của ứng cử viên lẫn cử tri.

Cử tri phường Diên Hồng (TP. Pleiku) tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước buổi tiếp xúc. Ảnh: Phan Lài



Ông Siu Thil-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ-cho biết: “Chúng tôi bố trí điểm cầu chính tại hội trường UBND huyện; cử tri thị trấn và 4 xã không có điểm cầu sẽ tập trung về đây. Các xã còn lại tiếp xúc trực tuyến qua điểm cầu từng xã. Ngay cả số lượng cử tri cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 80 người để đảm bảo khoảng cách an toàn”.

Theo ông Siu Thil, các hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên HĐND 2 cấp (xã, huyện) được giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức. Tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương, có nơi tổ chức hội nghị vào sáng sớm, có nơi vào buổi chiều, có nơi chuyển sang buổi tối. “Dự kiến hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên HĐND 2 cấp trên địa bàn huyện Đức Cơ sẽ kết thúc vào ngày 20-5 và đơn vị cuối cùng là xã Ia Nan”-ông Siu Thil nói.



Tương tự, huyện Phú Thiện cũng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến. Riêng các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XII sau 2 buổi tiếp xúc trực tiếp tại xã Ia Sol và thị trấn Phú Thiện cũng đã đổi sang hình thức trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Ông Đỗ Xuân Ưa-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện-cho hay: “Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn huyện kết thúc ngày 12-5 bằng hình thức kết nối trực tuyến với cử tri 8 xã còn lại. Đối với hội nghị tiếp xúc trực tiếp, ban đầu, chúng tôi không giới hạn số lượng cử tri tham gia. Tuy nhiên, về sau giảm xuống còn không quá 50 người nhằm đáp ứng yêu cầu phòng dịch”.

Cử tri huyện Chư Prông tranh thủ đọc tiểu sử, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên. Ảnh: Anh Huy



Dân chủ, trách nhiệm



Tại các hội nghị, đa phần cử tri đều cho rằng quá trình vận động bầu cử của các ứng cử viên diễn ra dân chủ, khách quan. Cử tri được gặp gỡ, thẳng thắn trao đổi, đề đạt ý kiến, nguyện vọng liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội. Theo cử tri, chương trình hành động của ứng cử viên đều gắn với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, sát với thực tế địa phương nơi ứng cử; luôn đề cao tính dân chủ, gần dân, hiểu dân với phương châm “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.



Cử tri Nguyễn Văn Luân (thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh) bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Các ứng cử viên luôn sâu sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Các ứng cử viên cũng đề xuất nhiều chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân”.



Đồng quan điểm, cử tri Lê Hải Báu (thôn Yên Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông) bộc bạch: “Được trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với các ứng cử viên, chúng tôi rất mừng. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đã xây dựng các kế hoạch, định hướng phát triển lâu dài, có gắn với địa phương. Những ý kiến góp ý, đề xuất của bà con đều được ứng cử viên ghi nhận, giải đáp”.

Riêng với cử tri Trịnh Quốc Phòng (tổ 5, phường Ia Kring, TP. Pleiku) ban đầu cũng khá băn khoăn khi tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, bản thân ông cũng như đông đảo cử tri đều an tâm khi thấy hội nghị được tổ chức an toàn, đảm bảo đầy đủ các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ông Trịnh Quốc Phòng bày tỏ: “Tôi tin tưởng các ứng cử viên sẽ hoàn thành tốt trọng trách đại biểu của dân, thực hiện tốt những lời đã hứa trước cử tri”.

Cử tri Trịnh Quốc Phòng (tổ dân phố 5, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy



Vinh dự gắn liền với trách nhiệm. Để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của đông đảo cử tri, trách nhiệm đặt ra đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi trở thành đại biểu dân cử cũng không hề dễ dàng. Thực tế đòi hỏi mỗi ứng cử viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, hoàn thiện bản thân; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả các mặt công tác để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.



Nhận xét về đợt tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-nhấn mạnh: Các hội nghị tiếp xúc cử tri đều đảm bảo về thời gian, thành phần tham dự. Công tác chuẩn bị chu đáo, phù hợp với tình hình thực tế, nhất là đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Quá trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo tính dân chủ, công bằng và đạt được mục đích đề ra. Đó là tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, trao đổi với cử tri những vấn đề quan tâm; cử tri gặp gỡ, hiểu rõ hơn về người ứng cử trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



