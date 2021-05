Phải nỗ lực cao nhất để cuộc bầu cử thành công

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 trong buổi kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại huyện Chư Păh sáng 12-5.





Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Hòa

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh; Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn chuyên tránh Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh được phân công phụ trách huyện Chư Păh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, tiểu ban phục vụ Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn kiểm tra số 3 đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại tổ bầu cử làng Bluk Blui (xã Ia Ka), tổ bầu cử số 2 (xã Ia Nhin) và làm việc làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh.



Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh-cho biết: Huyện có 50.367 cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trên địa bàn huyện bố trí 82 khu vực bỏ phiếu tại 15 xã, thị trấn.

Để đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử, thời gian qua, Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh đã thực hiện sát sao theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử, tổ chức các lần hội nghị hiệp thương đối với người ứng cử; việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử; ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử; niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, niêm yết danh sách cử tri; công tác thông tin-tuyên truyền; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; công tác kiểm tra, sám sát cũng như chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ bầu cử và đặc biệt là công tác phòng-chống dịch Covid-19 đều được Ủy ban bầu cử huyện thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo các điều kiện cho bầu cử diễn ra thành công nhất.

Đồng chí Võ Ngọc Thành (bìa phải) kiểm tra công tác triển khai bầu cử tại tổ bầu cử số 2 (xã Ia Nhin). Ảnh: Lê Hòa



Cũng theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện thống nhất giới thiệu 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) để bầu 35 đại biểu; giới thiệu 529 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 308 đại biểu.



Qua kiểm tra thực tế tại các tổ bầu cử và nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử của địa phương, đặc biệt là việc chủ động các phương án ứng phó khi có tình huống bất ngờ liên quan đến dịch Covid-19.



Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban bầu cử huyện Chư Păh trên cơ sở các bước đã triển khai tiếp tục làm tốt các phần việc còn lại, đảm bảo cho công tác bầu cử được diễn ra an toàn, thành công.

“Cuộc bầu cử lần này là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, cả hệ thống chính trị địa phương phải vào cuộc và nỗ lực ở mức cao nhất để đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn và thành công. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó, các tổ bầu cử phải chuẩn bị thật chu đáo các phương án tổ chức bầu cử gắn liền với triển khai hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực bầu cử phải được chú trọng xuyên suốt, không được một phút lơ là.

Bên cạnh đó, huyện phải phải tăng cường, siết chặt các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau bầu cử. Từ tỉnh đến cơ sở phải nỗ lực cao nhất để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của tất cả cử tri trên địa bàn tỉnh”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



