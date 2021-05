Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Phải chủ động các phương án phòng-chống dịch Covid-19 trong bầu cử

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương của tỉnh.

• Đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị tại khu vực bầu cử làng Hway và thôn 2 (xã Hà Tam, huyện Đak Pơ), làng Leng Tô (thị trấn Đak Pơ); làm việc với Ủy ban bầu cử xã Hà Tam, thị trấn Đak Pơ và Ủy ban bầu cử huyện Đak Pơ. Cùng đi có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 1 với Ủy ban bầu cử huyện Đak Pơ. Ảnh: Phương Linh

Theo đó, công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương được triển khai đồng bộ, đảm bảo theo đúng lộ trình quy định. Đến thời điểm hiện tại, xã Hà Tam niêm yết danh sách 2.559 cử tri. Toàn xã có 5 đơn vị bầu cử (7 khu vực bỏ phiếu, trong đó 1 địa điểm tại Lữ đoàn Công binh 7-Quân đoàn 3). Thị trấn Đak Pơ đã niêm yết danh sách 5.401 cử tri, có 7 đơn vị bầu cử (9 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 2 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang). Toàn huyện Đak Pơ có 30.271 cử tri, 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 49 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, đã phê chuẩn 53 khu vực bỏ phiếu (trong đó có 50 khu vực bỏ phiếu dân sự và 3 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang). Đến nay, Ủy ban bầu cử huyện chưa nhận được đơn, thư khiếu nại nào của công dân về công tác niêm yết danh sách người ứng cử cũng như cử tri. Công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử cũng được tiến hành khẩn trương, từ việc trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị loa, đài, bàn ghế, hòm phiếu, con dấu, phiếu cử tri đầy đủ, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (áo sọc) kiểm tra danh sách ứng cử viên niêm yết tại nhà rông làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ. Ảnh: Phương Linh

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được huyện Đak Pơ chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức như: thông qua hội nghị, qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động, trực quan, lưu động, lồng ghép tại các buổi họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố, cấp phát tài liệu, tờ rơi cho Nhân dân…

Đặc biệt, Ủy ban bầu cử huyện Đak Pơ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng-chống dịch Covid-19 trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm ky 2021-2026 trên địa bàn. Theo đó, 100% điểm bầu cử trên địa bàn huyện đều áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, các hoạt động của cuộc bầu cử thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, 100% điểm bầu cử được khử khuẩn trước và sau cuộc bầu cử.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp bố trí các điểm bầu cử phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo tất cả các công dân (kể cả công dân đang thực hiện cách ly) được tham gia bầu cử; chủ động phương án hỗ trợ y tế và các biện pháp y tế phòng-chống dịch Covid-19 trong tình huống có dịch trên địa bàn huyện.

Đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Bí thư Huyện ủy Đak Pơ-cho hay: “Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo xây dựng các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ, phân công rõ ràng lực lượng nào sẽ tham gia ứng phó với từng cấp độ nhằm đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra thành công”.

Bí thư Huyện ủy Đak Pơ Ngô Khắc Ngọc báo cáo công tác triển khai bầu cử trên địa bàn huyện với Đoàn kiểm tra số 1. Ảnh: Phương Linh

Thay mặt đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá công tác niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu của làng Hway, thôn 2 và làng Leng Tô được thực hiện rất tốt, đảm bảo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử, trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử. Cùng với đó, phải lồng ghép công tác tuyên truyền phòng-chống dịch; có kịch bản phòng-chống dịch Covid-19, không chủ quan, phải thực hiện tốt khuyến cáo 5K, sẵn sàng trong tâm thế chủ động. Thẻ cử tri nên cấp phát theo hộ gia đình, đề nghị gia đình kiểm tra xem có sai sót gì không để kịp thời bổ sung, sửa chữa. Các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện cần trang trí nơi bỏ phiếu và khu vực xung quanh; phát động phụ nữ, thanh niên, nông dân tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, treo cờ dẫn vào nơi bỏ phiếu để tạo không khí sôi nổi, phấn khởi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần hướng dẫn cụ thể khẩu hiệu tuyên truyền trong phòng bỏ phiếu để các địa phương kịp thời chuẩn bị. Nắm chắc và chuẩn bị phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra về an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, huyện Đak Pơ có các xã nằm trên tuyến quốc lộ 19, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo không khí rộn ràng cho ngày hội, vì thế, cần tăng cường cờ, băng rôn, pa nô ở dọc 2 bên đường. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ bầu cử đảm bảo thành thạo, nhanh nhạy, chính xác.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Đak Pơ. Ảnh: Phương Linh

• Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 3 do đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, Tiểu ban phục vụ Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại thị xã An Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại thị xã An Khê. Ảnh: Lê Hòa

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác triển khai bầu cử tại tổ bầu cử thôn Tú Thủy 2 và làng Pơ Nang (xã Tú An), tổ bầu cử thôn An Điền Bắc (xã Cửu An) và làm việc với Ủy ban bầu cử thị xã An Khê.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số cử tri trên địa bàn thị xã An Khê là 52.705 người (gồm 28.248 nam và 24.457 nữ). Trong đó, số cử tri bầu đại biểu Quốc hội và cử tri bầu đại biểu HĐND tỉnh là 52.705 người, cử tri bầu đại biểu HĐND thị xã là 52.687 người, cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã là 48.613 người. Trên địa bàn thị xã bố trí 72 khu vực bỏ phiếu (có 4 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang). Sau hiệp thương lần thứ 3, An Khê thống nhất giới thiệu 49 người ứng cử HĐND thị xã để bầu lấy 30 đại biểu; giới thiệu 387 người ứng cử HĐND cấp xã là để bầu lấy 232 đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng thành viên Đoàn kiểm tra số 3 kiểm tra công tác triển khai bầu cử tại tổ bầu cử thôn Tú Thủy 2 (xã Tú An, thị xã An Khê). Ảnh: Lê Hòa

Qua kiểm tra thực tế tại các tổ bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử sắp tới. Địa phương và các thành viên tham gia phục vụ bầu cử đã tích cực, chủ động triển khai các phần việc. Đến nay, về cơ bản, các tổ bầu cử đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương phải đặc biệt chú trọng công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình diễn ra bầu cử.

“Thị xã phải kiểm soát thật chặt chẽ thông tin các trường hợp từ nơi khác về, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ, kiểm tra thường xuyên; đồng thời phân chia thời gian để người dân đi bầu cử (có thể theo địa bàn) nhằm tránh không tập trung quá đông người đi bầu cử vào một khung thời điểm nhất định. Cử tri có dấu hiệu nghi nhiễm (sốt, ho, khó thở...) yêu cầu không đến điểm bầu cử mà báo ngay với Ủy ban bầu cử, sau đó có phương án bố trí để cử tri bầu cử với hình thức phù hợp. Mỗi tổ bầu cử phải dự trữ khẩu trang cho trường hợp cử tri quên không chuẩn bị sẵn; đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào khu vực bầu cử, giữ khoảng cách an toàn khi đi bầu cử và nên chủ động bố trí một khu vực cách ly dự phòng đề phòng tình huống có trường hợp cần cách ly và nhất thiết phải có phương án kịch bản tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, bởi hiện nay diễn biến dịch Covid-19 đang rất phức tạp và thị xã An Khê đang là địa bàn “nóng”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh.

• Cũng trong sáng 11-5, Đoàn kiểm tra số 4 do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Ayun Pa.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 4 với Ủy ban bầu cử thị xã Ayun Pa. Ảnh: Phương Duyên

Đồng chí Trương Văn Đạt đã trực tiếp đến kiểm tra 7 khu vực bỏ phiếu bầu cử tại các buôn: H’Liếp, Hoang 1, Hoang 2, buôn Khăn và thôn Quyết Thắng (xã Ia Sao); Trường Mẫu giáo Sao Mai, tổ dân phố 2 (phường Đoàn Kết). Sau khi kiểm tra cơ sở vật chất, công tác trang trí, niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách cử tri cũng như chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh…, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 đã yêu cầu các đơn vị bầu cử trên địa bàn thị xã cần nhanh chóng hoàn tất việc trang trí tại các khu vực bỏ phiếu; tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về phòng-chống dịch Covid-19 trong công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thị xã Ayun Pa tại buổi làm việc, đến thời điểm hiện tại, thị xã đã thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã tại 8 đơn vị cùng 3 tiểu ban giúp việc. Thành lập 8 Ủy ban bầu cử, 43 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 43 tổ bầu cử ở 8 xã, phường. Qua 3 bước hiệp thương đã lập danh sách chính thức 50 ứng cử viên để bầu 30 đại biểu HĐND thị xã; đối với đại biểu HĐND cấp xã đã chốt danh sách chính thức 287 người để bầu 169 đại biểu.

Ngoài ra, thị xã Ayun Pa là địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 3 bầu đại biểu Quốc hội khóa XV; là đơn vị bầu cử số 21 bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XII với số lượng ứng cử viên được giới thiệu ở mỗi cấp đều là 5 người để bầu chọn 3 đại biểu. Tổng số cử tri trên địa bàn thị xã là 28.100 người.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Phương Duyên

Đến nay, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thị xã đã sẵn sàng các phương án trong trường hợp dịch bùng phát. Theo đó, các tổ bầu cử sẽ đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri bị cách ly để thực hiện bầu cử.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Văn Đạt đã chia sẻ những khó khăn của thị xã Ayun Pa về cơ sở vật chất, kinh phí… phục vụ công tác bầu cử. Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu Ủy ban bầu cử thị xã và các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri vãng lai; đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, đảm bảo yêu cầu về giãn cách, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn đối với cử tri đến bỏ phiếu, đề nghị khai báo y tế đối với những trường hợp từ nơi khác về tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động người dân trên địa bàn tích cực hướng về ngày hội lớn, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

