Đà Nẵng: Thay đổi điểm bầu cử để bảo đảm giãn cách phòng COVID-19

Uỷ ban Bầu cử Thành phố Đà Nẵng cho biết, có thể thay đổi địa điểm các Tổ bầu cử để bảo đảm giãn cách phòng chống dịch COVID-19...



Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Giữ vững an ninh biên giới trong suốt quá trình bầu cử

Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai

Một điểm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.H



Theo Ủy ban bầu cử Đà Nẵng, toàn thành phố có 526 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Bầu cử Thành phố Đà Nẵng đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử cho các địa phương thực hiện. Trong đó, đặc biệt lưu ý các địa phương triển khai công tác bầu cử bảo đảm an toàn trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.



Tại điểm bỏ phiếu, các Tổ bầu cử phân chia thời gian cho cử tri đi bỏ phiếu để đảm bảo giãn cách; phương án tổ chức bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu phụ tại cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện, tại nhà....



Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Đà Nẵng - cho biết, đã yêu cầu đối với các địa điểm bầu cử hiện tại không đủ không gian, có thể thay đổi địa điểm để bảo đảm giãn cách chống dịch, thông tin rộng rãi cho cử tri nắm rõ. Các địa phương phải rà soát, lập danh sách cử tri trước ngày bầu cử, ghi chú rõ cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú để có kịch bản bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử thành phố và Sở Y tế.



Các địa phương chủ động xây dựng phương án huy động, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng Công an, Quân sự, Y tế, Đoàn Thanh niên… tham gia phối hợp hỗ trợ các Tổ bầu cử trong công tác hướng dẫn, bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông và y tế tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử.



Hiện tại, Đà Nẵng có rất nhiều khu vực bị phong tỏa, Ban bầu cử phải có phương án riêng. Trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho các điểm cách ly, nhân viên y tế phục vụ tại 526 điểm bầu cử. Hiện nay, lực lượng y tế của các trạm y tế xã, phường không đủ, phải tăng cường thêm quaận, huyện.



