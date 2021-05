Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 14-5, đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh.





Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Đoàn giám sát, kiểm tra do đồng chí Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn.

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Được-Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy



Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, Ủy ban bầu cử TP. Pleiku.



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu tại tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy



Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban phục vụ bầu cử với 22 đồng chí; thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo 3 đơn vị bầu cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định; thành lập 21 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; 176 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.367 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã thành lập tổng số 1.437 tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu để thực hiện công tác bầu cử.



Việc triển khai các quy trình bầu cử cũng được các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc. Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố chính thức danh sách 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) theo từng đơn vị bầu cử tại 21 đơn vị bầu cử với số lượng người ứng cử là 119 người, bầu lấy 71 đại biểu.

Tương tự, Ủy ban bầu cử cấp huyện cũng lập và công bố danh sách chính thức 951 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu lấy 571 đại biểu; ở cấp xã có 8.455 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu lấy 5.009 đại biểu.

Đến ngày 13-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 17 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 155 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 3.276 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại làng Bruk Ngol (phường Yên Thế, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy



Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết thêm: Đến thời điểm này, tất cả danh sách các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Gia Lai cơ bản đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Danh sách cử tri đã niêm yết tại các tổ bầu cử đầy đủ, đồng thời cũng sẽ thường xuyên bổ sung danh sách cử tri trước 24 giờ, đảm bảo tất cả những cử tri trên địa bàn tỉnh được tham gia bầu cử.

Tình hình an ninh biên giới được tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trên tuyến biên giới của tỉnh hiện có 27 chốt biên phòng với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó lực lượng Biên phòng là chủ chốt. Tinh thần của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt rất tốt, nắm chắc địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn được giữ vững, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đồng thời với công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tăng cường cường độ, pa nô, băng rôn, áp phích để tạo nên không khí rộn ràng cho ngày hội; tiếp tục nắm chắc tình hình trên địa bàn tỉnh, không chủ quan, không lơ là, đảm bảo an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử 23-5; tiếp tục theo dõi và đề nghị Ủy ban bầu cử các địa phương tập huấn hướng dẫn cho các thành viên tổ bầu cử về các quy trình, công việc cần thực hiện trong ngày bầu cử. Các thành viên Ủy ban bầu cử tăng cường phụ trách địa bàn tiếp tục làm việc nắm tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch báo cáo tình hình phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Đức Thụy



Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao Ủy ban bầu cử tỉnh đã rất nghiêm túc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai bầu cử trên địa bàn. Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, lãnh đạo triển khai công tác bầu cử bài bản, nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị; ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; lập ban chỉ đạo, ban bầu cử các cấp, tổ bầu cử, tiến hành hiệp thương theo đúng quy định; các công tác khác được triển khai kịp thời, phù hợp.

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả cử tri được tham gia bầu cử trong ngày 23-5. Không chỉ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mà còn phải tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, pa nô, trang trí đến từng trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, kêu gọi người dân treo cờ Tổ quốc nhằm tạo nên hiệu ứng sôi nổi cho ngày hội. Phải tập huấn bồi dưỡng cho các tổ bầu cử, thậm chí phải làm mẫu, đặc biệt là tập huấn các tình huống có thể phát sinh trong quá trình bầu cử.

Bên cạnh đó, tỉnh không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Cần có phương án bố trí khung giờ cụ thể, sắp xếp để người dân đến bỏ phiếu không quá đông cùng một lúc nhằm đảm bảo giãn cách, tăng cường giám sát cộng đồng. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phản bác các luận điệu sai trái nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo rà soát, xem xét các điều kiện đảm bảo cho công tác bầu cử.

Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử trao đổi với cán bộ phường Yên Thế (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy





Trước buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh, đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại làng Bruk Ngol (phường Yên Thế, TP. Pleiku).



PHƯƠNG LINH