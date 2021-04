Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai thông qua kết quả giám sát công tác bầu cử

(GLO)- Sáng 12-4, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức họp thông qua kết quả giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Ngọc Anh

Tại cuộc họp, đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đạt được trong triển khai các nhiệm vụ thời gian qua. Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo yêu cầu, kế hoạch, tiến độ và đúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, của tỉnh.

Theo đó, các địa phương đã thành lập đầy đủ các tổ chức bầu cử như: ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử. Thành lập tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tiểu ban thông tin, tuyên truyền; tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ giúp việc ủy ban bầu cử. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra và giám sát bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự...

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản đảm bảo theo Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyên và đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ 1.036 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 571 đại biểu chính thức; lập danh sách sơ bộ giới thiệu 9.100 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 5.009 đại biểu chính thức.

NGỌC ANH