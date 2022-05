Phát hiện nóng: Loài cá bảy sắc cầu vồng mới đẹp "mê hồn"

Các nhà khoa học rất bất ngờ khi phát hiện ra Cirrhilabrus finifenmaa - loài cá bảy sắc cầu vồng mới có vẻ đẹp "mê hồn".

Các nhà nghiên cứu đã mô tả một loài cá nhiều màu tuyệt đẹp ở Maldives, là một loài mới được tìm thấy, sau khi loài cá này trải qua nhiều thập kỷ bị xác định nhầm là thuộc cùng một loài có họ hàng gần.

Loài cá bảy sắc cầu vồng sống giữa các rạn san hô sâu bất thường được gọi là "rạn san hô hoàng hôn". Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng quần thể C. finifenmaa ở Maldives có thể có nguy cơ suy giảm. Bởi từ lâu Cirrhilabrus rubrisquamis đã trở thành mục tiêu của những người đánh cá địa phương để bán cho hoạt động buôn bán cá cảnh toàn cầu. Bởi vì hai loài trông rất giống nhau, C. finifenmaa cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động như vậy.

Các nhà nghiên cứu đã mô tả một loài cá nhiều màu tuyệt đẹp ở Maldives, là một loài mới được tìm thấy, sau khi loài cá này trải qua nhiều thập kỷ bị xác định nhầm là thuộc cùng một loài có họ hàng gần. Loài cá bảy sắc cầu vồng sống giữa các rạn san hô sâu bất thường được gọi là "rạn san hô hoàng hôn".

Loài cá mới được mô tả được đặt tên là Cirrhilabrus finifenmaa, khá giống với loài Cirrhilabrus rubrisquamis từng được tìm thấy ở phía tây Ấn Độ Dương. Cả hai loài đều sống trên các rạn san hô trung sinh, mọc sâu hơn nhiều so với hầu hết các rạn san hô nhiệt đới - từ 30 đến 149 mét dưới bề mặt đại dương.

Các nhà khoa học đã thu thập mẫu vật C. finifenmaa đầu tiên vào năm 1990, nhưng sự giống nhau của nó với C. rubrisquamis có nghĩa là các chuyên gia không công nhận loài cá này là một loài riêng biệt.

Gần đây, sau khi nhận thấy sai sót này, một nhóm nhà nghiên cứu khác đã thu thập các mẫu vật của C. finifenmaa từ các rạn san hô hoàng hôn xung quanh khu vực Maldives.

Khi họ so sánh các mẫu vật mới với C. rubrisquamis, họ nhận thấy rằng những con cái C. finifenmaa (chủ yếu có màu đỏ, hồng và xanh lam) gần giống với C. rubrisquamis. Tuy nhiên, những con đực C. finifenmaa thì không; vảy của chúng có nhiều màu cam và vàng hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, C. finifenmaa có số lượng vảy khác nhau ở một số vùng cơ thể nhất định và gai lưng cao hơn so với người anh em họ của nó. Phân tích DNA xác nhận rằng hai loài này khác biệt về mặt di truyền.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy C. finifenmaa có phạm vi địa lý nhỏ hơn nhiều so với C. rubrisquamis, điều này cho thấy cần các nỗ lực bảo tồn cấp bách để bảo vệ loài này.

Tên loài "finifenmaa" có nghĩa là" hoa hồng "trong ngôn ngữ Dhivehi bản địa của Maldives, không chỉ đề cập đến màu hồng và đỏ tuyệt đẹp của loài mới mà đây còn là quốc hoa của Maldives.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng quần thể C. finifenmaa ở Maldives có thể có nguy cơ suy giảm. Bởi từ lâu Cirrhilabrus rubrisquamis đã trở thành mục tiêu của những người đánh cá địa phương để bán cho hoạt động buôn bán cá cảnh toàn cầu. Bởi vì hai loài trông rất giống nhau, C. finifenmaa cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động như vậy.