Đông Nhi, Tiểu Vy và loạt sao Việt cosplay mừng Britney Spears được tự do

Sau hơn 13 năm bị giám hộ bởi cha ruột, nữ ca sĩ Britney Spears chính thức được làm chủ cuộc sống của mình. Thông tin này khiến nhiều sao Việt là fan của cô đều cảm thấy vui mừng.

Britney Spears chính thức thoát khỏi sự giám hộ sau 13 năm. Ảnh: TL

Mới đây, tòa án tối cao Los Angles (Mỹ) đưa ra phán quyết về việc Britney Spears được tự do khiến người hâm mộ vỡ òa. Sau hơn một thập kỷ bị giám hộ bởi cha ruột, nữ ca sĩ đã có thể tự quyết định cuộc sống và tài chính của bản thân.

Công chúa nhạc pop là thần tượng tuổi thơ của Đông Nhi. Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Thông tin trên lập tức nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ ngôi sao nhạc pop trên khắp thế giới. Trong đó, các sao Việt cũng thể hiện sự hạnh phúc khi nữ ca sĩ có thể chấm dứt sự kiểm soát của cha ruột từ năm 2007. Đáng chú ý, ca sĩ Đông Nhi đã gửi lời chúc mừng đến thần tượng bằng bộ ảnh cosplay lấy cảm hứng từ ca khúc Oops! I did it again.

Chia sẻ với Thanh Niên về sự kiện này, Đông Nhi cho biết: "Britney là thần tượng tuổi thơ của rất nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X trong đó có Nhi. Chính vì thế, khi nhận được lời mời của nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa và stylist Kelbin Lei thực hiện bộ ảnh kỷ niệm mừng ngày Britney được trả tự do, Nhi đã rất vui và nhận lời ngay. Thời còn chưa vào nghề, Nhi từng rất yêu thích và hay cover các bài hát của Britney. Vô cùng ngưỡng mộ và cũng rất thương cho cuộc đời của chị. Sự chờ đợi nào rồi cũng sẽ xứng đáng. Hôm nay là ngày của Britney và Nhi tin tất cả những ai yêu quý cô ấy cũng sẽ có một ngày hạnh phúc vì thần tượng của mình".

Tóc Tiên là một trong những nghệ sĩ tham gia phong trào #FreeBritney. Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Tóc Tiên và Bảo Anh còn đồng loạt đăng hình ảnh hóa thân thành ngôi sao nhạc pop trong ca khúc I Love Rock and Roll và Slumper Party. Song song đó, nữ ca sĩ MLee cũng hào hứng viết trên Instagram: "Mừng công chúa nhạc pop Britney Spears của lòng em đã được tự do. Chị xứng đáng với tất cả những điều tốt nhất trên thế giới".

Hoa hậu Tiểu Vy đẹp quý phái khi cosplay nhân vật trong ca khúc Lucky của Britney Spears. Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa MLee trong bộ ảnh lấy cảm hứng từ MV I'm A Slave 4 U. Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Là người yêu thích giọng ca của Britney Spears, Hoa hậu Tiểu Vy bộc bạch: "Ngay khi nhận được lời mời tham gia dự án của anh Trí Nghĩa và stylist Kelbin Lei, Vy đã rất hào hứng vì Britney Spears là một huyền thoại quá nổi tiếng và Vy cũng vô cùng yêu thích chị. Vy mong muốn khi tham gia vào dự án này mình có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ của cá nhân đối với một thần tượng âm nhạc. Đồng thời, sẻ chia sự đồng cảm với những bi kịch đã xảy ra trong cuộc đời của chị. Vy hy vọng những ngày tháng tiếp theo của chị sẽ thật sự hạnh phúc, tự do sống đúng với con người của mình". Ngoài ra, người mẫu Thùy Dương và diễn viên Tú Vi cũng dành sự trân trọng cho "ngày tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay” của giọng ca One more time.