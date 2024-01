Bạn trẻ đua nhau khoe tình yêu với áo dài

Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán, nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp các bộ ảnh diện áo dài đẹp mắt. Thời điểm này, không ít địa điểm ở TP HCM đã trang hoàng chào năm mới. Đây là giai đoạn lý tưởng để giới trẻ ghi dấu bao khoảnh khắc ấn tượng bởi những cảnh sắc, trang trí trước thềm xuân làm các tấm ảnh thêm sinh động. Mặt khác, chụp ảnh trong những ngày này ở các điểm công cộng vẫn khá dễ chịu, không quá đông đúc, nhộn nhịp như cận Tết.

Không chỉ các cô gái, nhiều chàng trai cũng hào hứng chụp ảnh áo dài. Tùy mục đích sử dụng lâu dài hay ngắn hạn và tài chính cá nhân mà bạn trẻ có thể đi thuê, cắt may áo dài theo số đo hoặc mua áo dài may sẵn. Cầu kỳ hơn, nhiều người dành thì giờ, tâm huyết để nghiên cứu kỹ lưỡng về cổ phục Việt Nam, dụng công thuê, mượn hoặc đặt may những bộ Nhật Bình, áo tấc, áo ngũ thân... giống những gì cha ông ta xưa kia mặc nhất.

Các sàn thương mại điện tử, trang bán hàng trực tuyến... phát triển sôi nổi, tạo điều kiện cho ai nấy dễ dàng sở hữu bộ áo dài của riêng họ với mức giá đa dạng từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Đáng chú ý, những mẫu được ưa chuộng lúc này đều gần gũi với tà áo dài truyền thống. Các mẫu áo lấy danh nghĩa "cách tân", áo dài nhưng mặc kèm váy xòe thay cho quần dài... từng thịnh hành vài năm trước và ít nhiều gây tranh cãi thì nay vắng bóng dần.