An Khê United vô địch Giải Bóng đá Larue Cúp Siêu phủi khu vực Gia Lai

Tin liên quan Khởi tranh Giải Bóng đá Larue Cúp Siêu phủi khu vực Gia Lai

Vòng chung kết có sự tham gia của 8 đội bóng là các đại diện xuất sắc nhất trong tổng số 44 đội bóng đã tham gia vòng loại tại 4 khu vực: TP. Pleiku, thị xã An Khê, huyện Chư Sê và huyện Phú Thiện. Các đội đã bốc thăm thi đấu loại trực tiếp trên sân bóng mini 5 người.

Sau các trận tranh tài, 2 đội bóng Bảo Bảo FC đại diện của TP. Pleiku và An Khê United đại diện cho thị xã An Khê đã xuất sắc giành vé vào chơi ở trận chung kết. Ở bán kết, Bảo Bảo FC có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Hoàng Gia Phúc với tỷ số 2-1 còn An Khê United đã vượt qua Đá Granite Mai Xuân Dung với tỷ số 2-0.

Ở trận chung kết, Bảo Bảo FC là những người được đánh giá cao hơn và thực tế họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy vậy, việc không tận dụng tốt cơ hội cũng như sự thiếu may mắn đã khiến Bảo Bảo FC bất lực trước hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, An Khê United đã phòng ngự kiên cường với lối chơi khá khôn ngoan. Thậm chí sau một tình huống đá phạt góc ở cuối hiệp 2, các cầu thủ đến từ thị xã An Khê đã có bàn thắng duy nhất ấn định tỷ số 1-0 cho trận chung kết.

Với kết quả này, An Khê United giành Cúp vô địch với giải thưởng 12 triệu đồng, Bảo Bảo FC xếp thứ 2 với giải thưởng 8 triệu đồng, 2 đội bóng Hoàng Gia Phúc và Đá Granite Mai Xuân Dung giành đồng hạng 3 với mỗi đội 4 triệu đồng tiền thưởng.

Ngoài ra, với kết quả này, An Khê United sẽ cùng Bảo Bảo FC đại diện cho Gia Lai thi đấu ở vòng chung kết Giải Bóng đá Larue Cúp Siêu phủi toàn quốc dự kiến tổ chức tại tỉnh Đak Lak vào tháng 10-2023.