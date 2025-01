WeChoice Awards 2024: Tôn vinh những nguồn cảm hứng “Việt Nam tôi đó”

WeChoice Awards là giải thưởng có ý nghĩa nhân văn lớn do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa niềm cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Quang cảnh đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024. Ảnh: BTC

Chủ đề của WeChoice Awards 2024-“Việt Nam tôi đó”-xuất phát từ những xúc cảm đầy tự hào mỗi khi nhắc đến những câu chuyện về lòng tốt của người Việt, tính anh hùng của người Việt, sự tử tế của người Việt và tình yêu của người Việt với bề dày văn hóa lịch sử nước mình.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã lần lượt vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024 cho các hạng mục. Theo đó, hạng mục “Nhân vật truyền cảm hứng” bao gồm 2 giải thưởng: 5 Đại sứ truyền cảm hứng (do Hội đồng thẩm định bình xét) và Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng (do cộng đồng bình chọn).

NSND Tự Long (bìa trái) được vinh danh ở cả 2 đề cử Đại sứ truyền cảm hứng và Nhân vật truyền cảm hứng. Ảnh: BTC

Cụ thể, 5 Đại sứ truyền cảm hứng được vinh danh gồm: Những chiến sĩ của Trung Đoàn 98 (Sư Đoàn 316); Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang; NSND Tự Long; “Cô gái sa mạc” Thanh Vũ và Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Đáng chú ý, WeChoice Awards năm nay đã vinh danh Đại sứ thứ 6 là Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam-những chiến binh sao vàng vừa giành chức vô địch AFF Cup 2024. Đây là điều đặc biệt, bởi theo quy định, WeChoice Awards 2024 không trao giải cho những sự kiện diễn ra sau ngày 31-12-2024. Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định quyết định phá lệ để tôn vinh những con người vô cùng xứng đáng, đem lại niềm tự hào, niềm hy vọng cho đất nước.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là Đại sứ truyền cảm hứng đặc biệt được vinh danh tại WeChoice Awards 2024. Ảnh: BTC

10 Nhân vật truyền cảm hứng được cộng đồng bình chọn gồm: Nghệ sĩ SOOBIN, Ca sĩ Quang Hùng MasterD, NSND Tự Long; Những chiến sĩ của Trung Đoàn 98 (Sư Đoàn 316); Nghệ sĩ RHYDER; Rapper HIEUTHUHAI; Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang; Trưởng thôn Ma Seo Chứ; “Biệt đội” Sài Gòn Xanh và Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Ở hạng mục Giải trí, SOOBIN thắng giải Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá; Album “Bật Nó Lên” (SOOBIN) đạt E.P/Album; Ca khúc của năm thuộc về Duyên kiếp cầm ca (Binz); Kriss Ngo thắng The Producer của năm; Màn trình diễn bùng nổ thuộc về Trống Cơm (do NSND Tự Long, SOOBIN, Cường SEVEN biểu diễn tại Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai); Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật được trao cho Bùi Công Nam; Anh trai vượt ngàn chông gai thắng Show giải trí của năm; Phim điện ảnh của năm được trao cho “Đào, Phở và Piano”.

Nghệ sĩ SOOBIN (giữa) thắng lớn tại Wechoice Awards 2024 với nhiều hạng mục, đề cử được vinh danh. Ảnh: BTC

Ở hạng mục GenZ Area, đề cử Dám mở lối đi riêng được trao cho Ninh Dương Story; Z-Team-Nhóm GenZ tài năng thuộc về F.E.D Crew; Z-Project-Dự án trẻ vì cộng đồng vinh danh Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội (CPAPS); Z-Slang-Cụm từ lóng của năm là “Đỉnh nóc, kịch trần, bay phất phới”; Rising Artist thuộc về Dương Domic; BFF-Best Fandom Forever được trao cho KINGDOM-FC SOOBIN.

Hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi được trao cho “Gieo mầm thiện tâm”, “CHINSU-Một triệu bữa cơm có thịt” và “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Đối với hạng mục Đơn vị vững mạnh Việt Nam, WeChoice Awards 2024 đã vinh danh 3 đơn vị gồm: VinFast, Viettel Group và Techcombank.

Đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024 quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hậu nổi tiếng Vbiz. Ảnh: BTC

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, WeChoice Awards 2024 là một mùa giải quy tụ những sự mới mẻ, kỷ lục mới, hạng mục mới. Ngay từ giai đoạn kêu gọi cộng đồng đề cử những niềm cảm hứng phù hợp với chủ đề “Việt Nam tôi đó”, WeChoice Awards 2024 đã ghi nhận hơn 111.000 lượt gửi đề cử chỉ trong 13 ngày mở cổng.

Ở giai đoạn bình chọn, cuộc rượt đuổi thứ hạng giữa các đề cử khiến WeChoice Awards 2024 bùng nổ với tổng số 80 triệu lượt bình chọn, 55 triệu lượt truy cập; niềm cảm hứng “Việt Nam tôi đó” lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả các hạng mục.

Ngoài ra, một trong những điểm nhấn của Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024 chính là sự kiện công bố dự án WE "Treo".

Lấy cảm hứng từ phở "treo" tại phố Bảo Khánh (TP. Hà Nội) hay bún "treo" tại TP. Hồ Chí Minh-những hành động đơn giản nhưng lại chứa tình yêu thương, sự tử tế, kết nối, giúp đỡ những người khó khăn, dự án We "Treo" ra đời với kỳ vọng sẽ hiện diện ở khắp mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S để góp phần nhân rộng những sự tử tế.

Có thể nói, vượt khỏi khuôn khổ của những lễ trao giải thông thường, Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024 còn là một sự kiện văn hóa-nghệ thuật, mang đến nguồn cảm hứng, nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người sau một năm đầy thử thách và ngập tràn cảm xúc.