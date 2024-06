Tuổi trẻ Đắk Lắk hỗ trợ gần 27.000 học sinh khó khăn

(GLO)- Kỳ nghỉ hè là dịp để trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích và nâng cao kỹ năng sống. Chính vì thế, nhiều hoạt động ý nghĩa được các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm mang đến một mùa hè lý thú, an toàn cho trẻ em.

(GLO)- Huyện Đoàn Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp các em học sinh có sân chơi bổ ích, an toàn ngay từ những ngày đầu của kỳ nghỉ hè 2024.

(GLO)- Ngày 2-6, Huyện Đoàn Chư Păh và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an TP. Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Việt, Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà cho người dân xã Ia Kreng.