T.Ư Đoàn tổ chương trình 'Xuân biên giới - Tết biển đảo' tại Kon Tum

Ngày 25.1, chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" năm 2024 do T.Ư Đoàn phát động đã được tổ chức tại huyện biên giới Ia H'Drai (Kon Tum).

Tham dự chương trình có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Văn Mạnh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và hơn 200 đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động trên địa bàn H.Ia H'Drai.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn đã trao tặng Tỉnh đoàn Kon Tum mô hình sinh kế trị giá 2 tỉ đồng; tặng tuổi trẻ H.Ia H'Drai 300 lá cờ Tổ quốc và 20 bản đồ Việt Nam.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng đã trao tặng 30 suất quà cho thanh niên công nhân, người lao động tại Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray và Công ty TNHH MTV cao su Sa Thầy.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn cũng đã đến thăm Công an xã Ia Dom và Đồn biên phòng Ia Dom, làng thanh niên lập nghiệp xã Ia Dom. Tại đây, đoàn công tác đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng thanh niên lập nghiệp; tặng 2 bộ máy tính, 1 máy in và 10 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời cho Công an xã và Đồn biên phòng Ia Dom.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" là hoạt động thường niên được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức vào dịp cận Tết Nguyên đán. Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán.

Anh Ngô Văn Cương cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền về chương trình này để lan tỏa những công việc ý nghĩa trong những ngày cuối năm, chuẩn bị đón tết.