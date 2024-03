Tháng Thanh niên: Hàng triệu bạn trẻ tình nguyện xây dựng đô thị văn minh

Tin liên quan Chư Păh: Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên

Ngày 9.3, T.Ư Đoàn triển khai đồng loạt Ngày cao điểm "Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh" trong Tháng Thanh niên tại tất cả các cơ sở Đoàn khu vực đô thị. Hoạt động điểm cấp T.Ư được tổ chức tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương; anh Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương.

100% cơ sở Đoàn khu vực đô thị đồng loạt ra quân

T.Ư Đoàn cho biết, trong ngày sẽ có hàng triệu đoàn viên, thanh niên tại 100% cơ sở Đoàn khu vực đô thị đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động tình nguyện xây dựng đô thị văn minh.

Các hoạt động tiêu biểu là rà soát, củng cố và đảm nhận xây dựng mới các tuyến phố văn minh với các tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn"; triển khai các mô hình "Góc phố sạch, vỉa hè sạch", "Con đường bích họa", "Hàng cây thanh niên"; triển khai các đội hình tình nguyện tham gia tuyên truyền về lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Các hoạt động tình nguyện cũng tập trung tuyên truyền, quảng bá về di tích lịch sử văn hóa, tham gia xây dựng bản đồ số, số hóa các di tích lịch sử, tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh tại địa phương.

Đồng thời, các địa phương cũng triển khai hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; vận động thanh niên đô thị tiên phong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ đời sống, sinh hoạt; tham gia thành lập và triển khai tổ công nghệ số thanh niên trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp và địa bàn dân cư...

Tại chương trình, T.Ư Đoàn đã trao tặng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa cho Tỉnh đoàn Hải Dương, gồm: 10 suất học bổng cho các học sinh vượt khó vươn lên trong học tập (1 triệu đồng/suất); 1 công trình "Hàng cây thanh niên", 1 công trình "Con đường bích họa", 1 công trình "Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn" gắn camera an ninh.

T.Ư Đoàn cũng trao tặng 1 công trình "Sân chơi thiếu nhi", 1 công trình hỗ trợ bộ dụng cụ tập luyện thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi và trao tặng bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cần hành động quyết liệt

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, trải qua hành trình 20 năm kể từ ngày Đảng, Nhà nước đồng ý chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên (3.2004 - 3.2024), Tháng Thanh niên với những hình ảnh tốt đẹp, những việc làm ý nghĩa của lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa của nhiều địa phương, khai phá và phát triển nhiều vùng đồi núi, các xã vùng biên, đảo tiền tiêu, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" của Tháng Thanh niên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai đồng loạt hoạt động cao điểm "Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh" tại 100% Đoàn cơ sở khu vực đô thị.

"Gần 2.400 phường, thị trấn trong cả nước đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực tham gia xây dựng đô thị văn minh, từng bước cụ thể hóa những công trình, phần việc trong Năm Thanh niên tình nguyện 2024 tại các cấp bộ Đoàn", chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết.

Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động tại Ngày cao điểm "Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh", chị Nguyễn Phạm Duy Trang thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước tiếp tục xác lập các giải pháp cụ thể trong triển khai phong trào, hoạt động.

Trong đó, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giao cho Đoàn đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên để tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, viễn thông gắn với các nội dung về chuyển đổi số; triển khai các công trình công cộng; thực hiện nếp sống văn hóa mới trong các tổ dân phố; tăng cường hỗ trợ, chăm lo cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu dân cư.

Đồng thời, tham gia giải quyết việc việc làm cho thanh niên đô thị; thành lập và duy trì các đội hình tình nguyện tại chỗ để hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi khi gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn trong cuộc sống…



"Những công trình, phần việc này cần được triển khai với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hướng tới các sản phẩm của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước ngày càng thực chất hơn, thiết thực hơn, chủ động hơn, linh hoạt hơn", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động ra quân Ngày cao điểm "Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh", đoàn viên, thanh niên tại 14 phường trên địa bàn TP.Chí Linh đã hưởng ứng chương trình bằng nhiều hoạt động cụ thể .

Các đội hình tình nguyện đã tham gia chỉnh trang đô thị tại các tuyến trục đường trung tâm; xử lý các điểm ô nhiễm môi trường tồn tại lâu ngày trên địa bàn thành phố; tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh, tuyên truyền về ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống tới người dân tại địa bàn…