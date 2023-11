Tin liên quan Gia Lai: 17 đội thi tham gia vòng sơ khảo hội thi An toàn giao thông trong học sinh THPT

Tham gia vòng chung kết có 12 đội thi đến từ 12 Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Cuộc thi được triển khai từ tháng 9-2023, Ban tổ chức đã nhận được 17 video clip tuyên truyền về an toàn giao thông của 17 đội thi. Ban giám khảo hội thi đã chấm điểm 17 video clip dựa trên các tiêu chí: nội dung, ý nghĩa; hình thức thể hiện; sự đầu tư dàn dựng, sáng tạo để chọn 12 đội thi vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, mỗi đội thi trải qua 3 phần thi: tiểu phẩm, thuyết trình, tranh biện. Ở phần thi tiểu phẩm, mỗi đội thi biểu diễn 1 tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông, đề cập đến những ý tưởng, sáng kiến về an toàn giao thông; vai trò của tổ chức Đoàn, các cơ quan liên quan trong việc truyền thông để giáo dục nâng cao ý thức về an toàn giao thông. Trong phần thi thuyết trình, mỗi đội trình bày sáng kiến, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước Ban giám khảo.

Trên cơ sở các sáng kiến, giải pháp tại phần thi thuyết trình, các đội thi bốc thăm ngẫu nhiên để chọn cặp thi tranh biện. 1 đội được chọn đưa ra quan điểm về đồng ý hoặc không đồng ý, phân tích ưu điểm, hạn chế, đề xuất, kiến nghị đối với sáng kiến, giải pháp của đội bạn; 1 đội được chọn là đội phản biện, bảo vệ sáng kiến, giải pháp của đội mình.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các đội thi. Trong đó, giải nhất thuộc về đội thi huyện Chư Păh; 2 giải nhì được trao cho đội thi: huyện Kông Chro và TP. Pleiku.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 1 giải tranh biện thuyết phục nhất, 1 giải video clip ấn tượng nhất, 1 giải tiểu phẩm xuất sắc nhất, 1 giải thuyết trình xuất sắc nhất.

Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh-thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh.