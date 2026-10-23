Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm việc tại tỉnh Miyagi

(GLO)- Tìm hiểu kinh nghiệm đào tạo gắn với nhu cầu phát triển địa phương, kết nối các trường đại học và trao đổi về hợp tác giữa 2 tỉnh là những nội dung trọng tâm trong chương trình làm việc của đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tại tỉnh Miyagi (Nhật Bản).

Đoàn do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Ngày 22-10, qua các buổi làm việc, đoàn đã tìm hiểu cách các cơ sở giáo dục, chính quyền và doanh nghiệp phối hợp giải quyết nhu cầu thực tiễn; đồng thời tìm hiểu phương thức đánh giá kết quả để có thêm thông tin tham khảo phục vụ hoạt động xem xét chính sách, ngân sách và giám sát của HĐND tỉnh.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Sendai. Ảnh: Thanh Thảo

Tại Đại học Sendai, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đã tìm hiểu mô hình đào tạo chuyên sâu về thể thao và khoa học sức khỏe. Trường hiện đào tạo các lĩnh vực: khoa học thể thao, phúc lợi sức khỏe, dinh dưỡng thể thao, truyền thông thông tin thể thao, võ thuật hiện đại và giáo dục vận động cho trẻ em.

Định hướng của nhà trường là nghiên cứu hoạt động thể chất từ góc độ khoa học, đào tạo nhân lực ở nhiều lĩnh vực, từ vận động viên, huấn luyện viên đến người làm công tác hỗ trợ và quản lý thể thao.

Đại diện nhà trường cũng chia sẻ các hoạt động hợp tác với cơ sở giáo dục, y tế tại Việt Nam trong lĩnh vực phục hồi chức năng, dinh dưỡng và giao lưu thể thao. Nội dung được giới thiệu gồm: tập huấn phương pháp phục hồi chức năng, trao đổi kinh nghiệm sử dụng thiết bị hỗ trợ vận động, giao lưu và trải nghiệm thể thao giữa sinh viên 2 nước. Đại học Sendai cũng bày tỏ mong muốn mở rộng kết nối với các trường đại học, cơ sở đào tạo tại tỉnh Gia Lai.

Cùng với đó, đoàn trao đổi về phát triển thể thao học đường, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phân tích dữ liệu thể thao và phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương để nâng cao thể chất cộng đồng.

Đại diện nhà trường cũng chia sẻ: Nhật Bản đang nghiên cứu chuyển một phần hoạt động thể thao ngoại khóa sang mô hình câu lạc bộ khu vực, gắn với đào tạo huấn luyện viên.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai với Trường Đại học Miyagi. Ảnh: Thanh Thảo

Làm việc với Đại học Miyagi, đoàn công tác của tỉnh tập trung tìm hiểu vai trò của trường đại học trong phát triển địa phương, nhất là cách nhận diện nhu cầu nhân lực và chuyển hóa nhu cầu đó thành chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và hoạt động thực hành nghề nghiệp.

Theo giới thiệu của nhà trường, đơn vị có 3 khoa chính gồm: Thiết kế và Dự án, Khoa học công nghệ thực phẩm và Điều dưỡng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Văn Đạt đã thông tin về định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, tỉnh có diện tích trên 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, không gian phát triển kết nối khu vực biên giới, cao nguyên, duyên hải và Biển Đông. Nhu cầu nhân lực tập trung ở các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, dịch vụ, du lịch và công nghệ số.

Đoàn đề nghị nhà trường chia sẻ kinh nghiệm thu thập nhu cầu nhân lực từ chính quyền, doanh nghiệp, người học và cộng đồng; cách đưa nhu cầu đó vào chương trình đào tạo và tổ chức thực hành.

Đoàn cũng quan tâm cơ chế phối hợp giữa nhà trường, chính quyền và doanh nghiệp trong lựa chọn vấn đề ưu tiên, huy động nguồn lực, phân công trách nhiệm, theo dõi tiến độ và đánh giá tác động.

Đồng chí Trương Văn Đạt nhấn mạnh: Việc đánh giá hiệu quả đào tạo, nghiên cứu cần gắn với thay đổi thực tế về năng lực làm việc, năng suất, chất lượng dịch vụ và lợi ích cộng đồng, bên cạnh các kết quả như số lượng người học hoặc đề tài hoàn thành. Đây cũng là thông tin tham khảo đối với HĐND tỉnh khi xem xét chính sách, ngân sách cho giáo dục, khoa học và giám sát hiệu quả thực hiện.

Tại Đại học Tohoku, đoàn trao đổi về khả năng kết nối giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực chất lượng cao. Nội dung tập trung vào công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, giao lưu sinh viên và cơ hội học tập, thực tập, việc làm. Các hướng này sẽ tiếp tục được tìm hiểu, kết nối trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, làm việc với Phó Thống đốc tỉnh Miyagi Kobayashi Norimitsu. Hai bên trao đổi về hợp tác trong tiếp nhận lao động, thực tập sinh, kỹ sư và đào tạo nguồn nhân lực.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Phó Thống đốc tỉnh Miyagi Kobayashi Norimitsu. Ảnh: Thanh Thảo

Quan hệ hợp tác Gia Lai - Miyagi được thúc đẩy từ năm 2023, khi 2 địa phương ký bản ghi nhớ về tiếp nhận lao động, thực tập sinh và kỹ sư. Lãnh đạo hai bên đã có các chuyến thăm, làm việc qua lại để trao đổi và tăng cường kết nối.

Phía tỉnh Miyagi cũng chia sẻ về hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo đa ngành và nhu cầu nhân lực trong bối cảnh dân số già hóa, lực lượng lao động giảm. Đoàn công tác thông tin về nguồn nhân lực trẻ và nhu cầu đào tạo gắn với các ngành kinh tế của Gia Lai; đồng thời trao đổi khả năng kết nối cơ quan chuyên môn, trường đại học và doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu cụ thể, nghiên cứu chương trình hợp tác phù hợp.

Đồng chí Trương Văn Đạt mong muốn chính quyền địa phương 2 tỉnh sớm tạo điều kiện để các trường đại học tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác đào tạo trong những lĩnh vực mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Trước mắt, có thể thúc đẩy hoạt động trao đổi, học tập và giao lưu sinh viên giữa các trường đại học của Miyagi và Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh cũng bày tỏ ấn tượng với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại ở Nhật Bản, từ đô thị đến nông thôn, nhất là công tác quy hoạch, tổ chức giao thông đô thị và văn hóa giao thông. Đây là những kinh nghiệm để Gia Lai tham khảo trong quá trình phát triển hạ tầng và tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện của tỉnh.