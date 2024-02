Trở lại làng Phung (xã Ia Mơ Nông) trong những ngày đầu năm mới, chúng tôi ấn tượng với những tuyến đường xanh-sạch, 2 bên nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng. Đặc biệt, đoạn từ ngã ba tỉnh lộ 661 dẫn vào nhà rông làng Phung trở nên quang đãng, sạch sẽ kể từ khi được Huyện Đoàn chọn triển khai mô hình “Con đường xanh thanh niên” vào năm 2023.

Anh Rơ Châm Kiệt-Bí thư Đoàn xã Ia Mơ Nông-thông tin: Triển khai mô hình, tháng 7-2023, Huyện Đoàn Chư Păh đã hỗ trợ 100 cây muồng Hoàng Yến để trồng dọc tuyến đường và lắp đặt thêm 7 bóng đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng. Đầu năm 2024, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp với các đơn vị hỗ trợ làng Phung thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”, đã lắp đặt 100 cán cờ bằng sắt và cờ Tổ quốc, 8 đèn năng lượng mặt trời, 2 camera an ninh với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Cũng theo anh Kiệt, bên cạnh tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, công trình đường cờ, đường điện thắp sáng thì mỗi tháng 1 lần, Đoàn xã phối hợp với Chi đoàn làng Phung huy động đoàn viên thanh niên trong làng ra quân dọn dẹp vệ sinh tuyến đường và các khu vực công cộng; mỗi tháng 2 lần vệ sinh giọt nước và con đường dẫn vào giọt nước. Nhờ đó, cảnh quan của làng được cải thiện.

Phấn khởi khi đường làng, ngõ xóm ngày càng sạch sẽ, ông Rơ Châm Khên-Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Phung-cho hay: Làng Phung đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024. Hiện làng đã đạt 16/19 tiêu chí, trong đó, 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Việc Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với Đoàn xã triển khai mô hình “Con đường xanh thanh niên” và thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh đã góp phần cải thiện cảnh quan môi trường của làng thêm sạch đẹp. Tới đây, làng sẽ tiếp tục vận động người dân cùng chung tay chăm sóc cây xanh, thu gom, xử lý rác thải, phấn đấu đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại xã Chư Đăng Ya, việc các tổ chức đoàn tham gia trồng, chăm sóc cây xanh; ra quân dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng cũng góp phần cải thiện môi trường trên địa bàn. Chị Quách Thị Thùy Trang-Bí thư Đoàn xã-chia sẻ: Được Huyện Đoàn hỗ trợ 600 cây bàng Đài Loan, Đoàn xã đã huy động hơn 100 đoàn viên, thanh niên trồng tại khu vực quanh núi lửa Chư Đăng Ya thuộc làng Gri và làng Kó. Ngoài ra, mỗi tháng từ 1-2 lần, Đoàn xã cũng tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng; vào các dịp lễ, Tết, Đoàn xã cũng phối hợp triển khai các đợt thu gom rác thải để góp phần cải thiện môi trường trên địa bàn được sạch sẽ.

Ông Siu Gửi-Trưởng thôn Kó phấn khởi nói: Các hoạt động do Đoàn xã tổ chức đã góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong gìn giữ vệ sinh môi trường. Hiện nay, người dân làng Kó tích cực chăm sóc các loại cây phân tán do Đoàn xã và các tổ chức đoàn thể khác của xã trồng. Đồng thời, tích cực hưởng ứng hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng do Đoàn xã tổ chức; tự giác đào hố xử lý rác. Nhờ vậy, tại các tuyến đường, khu vực công cộng của làng ít khi có rác thải vương vãi; nhiều cây xanh phân tán phát triển tốt giúp cho làng thêm xanh.

Trao đổi với P.V, chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện đoàn Chư Păh-thông tin: Bên cạnh triển khai những “công trình xanh”, thời gian qua, Huyện Đoàn Chư Păh còn phối hợp với các tổ chức đoàn ở cơ sở triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ riêng năm 2023, huyện đoàn đã huy động các tổ chức thiện nguyện trao tặng và hỗ trợ trồng hơn 52 ngàn cây xanh các loại để người dân trồng nhằm phát triển kinh tế, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc. Điển hình như phối hợp với tình nguyện viên của Cộng đồng DCI Việt Nam tặng 35 ngàn cây keo thuộc “Dự án phủ xanh yêu thương” cho người dân xã Ia Khươl; phối hợp với Câu lạc bộ Tuệ Ái trao tặng 15 ngàn cây keo cho người dân xã Hòa Phú và Đak Tơ Ver. Ngoài ra, Huyện Đoàn còn phối hợp với các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc trồng mới gần 2 ngàn cây xanh tại các tuyến đường, các khu vực công cộng...

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Chư Păh cũng triển khai và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong bảo vệ môi trường như: “Biến điểm tập kết rác thải thành vườn hoa thanh niên”, “Ngôi nhà 200 đồng thu gom rác thải tái chế”, “Thùng rác xanh phân loại rác thải”, sử dụng vật liệu tái chế làm sân chơi cho thiếu nhi và tổ chức các hoạt động đổi rác thải tái chế lấy cây xanh, đồ dùng. Riêng năm 2023, các tổ chức đoàn đã triển khai 336 buổi dọn dẹp vệ sinh các khu vực nhà văn hoá, đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm được 572 km đường, xoá nhiều "điểm đen" tập kết rác thải, thu gom và di chuyển gần 10 tấn rác thải; thu gom gần 300 kg rác thải tái chế. Ngoài ra, tổ chức được 84 buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường với sự tham gia của 4.150 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn.

“Trong thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên toàn huyện nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả và tập trung triển khai “Ngày chủ nhật xanh”, ngày cao điểm tình nguyện ứng phó biến đổi khí hậu để ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải. Qua đó, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường ngày càng thêm xanh-sạch-đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển du lịch tại địa phương”-Bí thư Huyện Đoàn khẳng định.