Xác định xong 8 đội bóng vào tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020

Kết quả lượt cuối môn bóng đá nam Bảng A U23 Pháp - U23 Nhật Bản 0-4 U23 Nam Phi - U23 Mexico 0-3 Bảng B U23 Romania - U23 New Zealand 0-0 U23 Hàn Quốc - U23 Honduras 6-0 Bảng C U23 Australia - U23 Ai Cập 0-2 U23 Argentina - U23 Tây Ban Nha 1-1 Bảng D U23 Đức - U23 Cote d'Ivoire 1-1 U23 Saudi Arabia - U23 Brazil 1-3 Vòng tứ kết U23 Tây Ban Nha - U23 Cote d'Ivoire U23 Nhật Bản - U23 New Zealand U23 Brazil - U23 Ai Cập U23 Hàn Quốc - U23 Mexico (Các trận đấu vòng tứ kết diễn ra vào ngày 31/7)