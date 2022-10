(GLO)- Với việc tổ chức thành công ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) “Giọt hồng Phù Đổng” trong 5 năm qua, phường Phù Đổng (TP. Pleiku) là đơn vị cấp xã duy nhất trong tỉnh Gia Lai tổ chức định kỳ hàng năm ngày hội ý nghĩa này và là một trong những điển hình trong phong trào HMTN của tỉnh.





Lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người



Ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN phường-thông tin: Qua 5 năm tổ chức, Ban Chỉ đạo vận động HMTN phường đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký HMTN, qua đó đã tiếp nhận gần 600 đơn vị máu an toàn. Ngoài ra, người dân trên địa bàn phường còn tham gia HMTN do các cấp tổ chức với gần 500 đơn vị máu. Các tình nguyện viên của phường còn tham gia hiến máu trực tiếp, hiến tiểu cầu cấp cứu khi được các bệnh viện kêu gọi.



Theo ông Nam, chương trình HMTN hàng năm được đưa vào nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, chỉ tiêu thực hiện của UBND phường. Chính sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động, tuyên truyền đã lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người đến toàn thể người dân, các đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn cũng như một số xã, phường lân cận; qua đó, huy động được nhiều người tham gia. Ghi nhận kết quả đạt được trong phong trào HMTN tại phường, UBND thành phố đã tặng giấy khen 2 năm liền (2020, 2021) cho tập thể Ban Chỉ đạo phường.

Bà Bùi Thị Ánh Hồng (bìa phải, tổ 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã 5 lần tham gia HMTN tại Ngày hội HMTN “Giọt hồng Phù Đổng”. Ảnh: Như Nguyện





Bản thân ông Nam cũng là một trong những “hiệp sĩ” HMTN. Đến nay, ông đã có 43 lần HMTN, hiến tiểu cầu giúp các bệnh nhân cần máu cấp cứu. Vì vậy, khi làm Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN phường, ông Nam càng góp sức để lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người đến mọi người. “Hàng năm, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tham mưu giúp Đảng ủy, UBND phường tổ chức phong trào HMTN, ban hành các kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện HMTN. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phong trào HMTN, phân bổ chỉ tiêu hàng năm, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn phối hợp hưởng ứng và cùng tham gia. Chúng tôi cũng đã xây dựng video clip tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử của phường… để lan tỏa việc làm tốt đẹp, thu hút nhiều người tham gia. Cùng với đó, hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào HMTN”-ông Nam cho biết.



Nhân rộng phong trào HMTN





Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh: Phường Phù Đổng là đơn vị cấp xã duy nhất trong tỉnh tổ chức ngày hội HMTN 5 năm qua. Tại hội nghị tôn vinh các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào HMTN do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức vào ngày 14-6 vừa qua, phường Phù Đổng là 1 trong 3 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tham gia HMTN năm 2021.

Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày hội HMTN “Giọt hồng Phù Đổng” hàng năm đều thu hút đông đảo người dân tham gia. Riêng tại ngày hội HMTN “Giọt hồng Phù Đổng” lần thứ V-2022 tổ chức vào sáng 16-10 vừa qua có sự tham gia của trên 150 người dân, kết quả tiếp nhận 143 đơn vị máu an toàn.



Là một trong những tình nguyện viên tích cực trong phong trào HMTN, 5 năm qua, bà Bùi Thị Ánh Hồng (tổ 9, phường Phù Đổng) đều đặn tham gia ngày hội hiến máu do phường tổ chức. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 9, bà còn tích cực vận động nhiều hội viên phụ nữ trong tổ tham gia HMTN. “Tôi nghĩ, HMTN là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn. Mỗi một giọt máu mình cho đi sẽ giúp những bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục hiến máu và vận động người dân cùng tham gia”-bà Hồng bày tỏ.



Còn với chị Võ Thị Bích Lệ (6/12 Lý Nam Đế, phường Phù Đổng) thì đây là lần đầu tiên chị tham gia HMTN. Chị Lệ cho hay: Chồng chị đã có 5 lần HMTN tại ngày hội do phường Phù Đổng tổ chức. Lần này, khi biết thông tin nên chị chủ động cùng chồng đến HMTN. “Sau khi hiến máu, tôi thấy sức khỏe mình vẫn bình thường. Tôi sẽ tiếp tục tham gia HMTN giúp những bệnh nhân cần giọt máu của mình”-chị Lệ tâm sự.



Ngày hội HMTN “Giọt hồng Phù Đổng” thành công không thể không kể đến vai trò xung kích đi đầu của các đoàn viên thanh niên. Chị Lê Thị Kim Chi-Bí thư Đoàn phường-chia sẻ: Hàng năm, khoảng hơn 60 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các đợt hiến máu do phường tổ chức. Không chỉ vậy, các bạn còn vận động, tuyên truyền người thân, bạn bè cùng tham gia HMTN. Nhiều đoàn viên sau khi HMTN nhận tiền bồi dưỡng đã quyên góp lại để ủng hộ cho các hoạt động thiện nguyện.



NHƯ NGUYỆN