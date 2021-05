Bầu cử QH và HĐND: 16 tỉnh, thành phố hoàn thành việc bầu cử sớm

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Bầu cử 16 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố này tiến hành bỏ phiếu sớm.



Các cử tri làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung, bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 7, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)



Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Bầu cử 16 tỉnh, thành phố gồm 2 thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Đắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An, Kon Tum, Đắk Lắk, Bạc Liêu và Bắc Ninh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố này tiến hành bỏ phiếu sớm.



Các địa phương có khu vực bỏ phiếu sớm đều có đặc thù về điều kiện địa lý, công việc và dịch bệnh phức tạp.



Tính đến nay, tất cả 16 tỉnh, thành phố nói trên đã hoàn thành việc bầu cử sớm trong điều kiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về bầu cử, Văn bản số 193/VPHĐBCQG-PL của Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm cũng như an toàn phòng, chống dịch COVID-19.



Những cử tri bỏ phiếu sớm nhất nước



Ngày 4/5, tức 19 ngày trước Ngày bầu cử 23/5, có 5 khu vực bỏ phiếu sớm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đều thuộc thành phố Vũng Tàu) đã trở thành những điểm bỏ phiếu sớm nhất cả nước.



Việc bỏ phiếu đã diễn ra rất trang trọng, nghiêm túc tại khu vực bỏ phiếu số 1 (Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân), khu vực bỏ phiếu số 8 (Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3), khu vực bỏ phiếu số 9 (Trụ sở Lữ đoàn 171 Hải quân - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), khu vực bỏ phiếu số 14 (Sân bay Vũng Tàu) và khu vực bỏ phiếu số 15 tại Cảng Dầu khí Vũng Tàu.



Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, toàn tỉnh có khoảng 3.122 cử tri bỏ phiếu sớm là cán bộ, chiến sỹ hải quân, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và công nhân viên đang công tác, làm nhiệm vụ lao động và sản xuất dài ngày trên biển thuộc quyền, chủ quyền của Việt Nam, không kịp trở về đất liền để bỏ phiếu đúng ngày 23/5.



Tiếp theo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16/5, tức 7 ngày trước Ngày bầu cử toàn quốc, hai tỉnh Quảng Nam và Khánh Hòa đã tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri tại các khu vực bỏ phiếu nằm ở các huyện miền núi, hải đảo đặc thù về địa lý.



Tại Quảng Nam, theo Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang, huyện có 17.487 cử tri, trong đó 6 xã vùng biên giới có 4.854 cử tri đi bầu cử sớm vào ngày 16/5. Theo ghi nhận của các phóng viên tại các điểm bỏ phiếu, không khí ngày hội bầu cử sớm ngập tràn khắp bản làng vùng cao.



Cử tri đã gác lại những công việc thường ngày để có mặt từ sáng sớm tham gia bỏ phiếu. Trong niềm vui đó, mọi cử tri vẫn không quên chấp hành hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho ngày hội chung....



Tại Khánh Hòa, quân và dân ở 20 tổ bầu cử ở thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây thuộc khối đảo của huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) rộn ràng đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn một tuần so với đất liền.



Trước ngày bầu cử sớm huyện đã bố trí hai tàu Kiểm ngư KN 464 và KN 472 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đến từng đảo, điểm đảo để cung cấp hòm phiếu, thẻ cử tri cùng các vật chất để trang trí khánh tiết phục vụ cho bầu cử. Ngày 16/5, các khu vực bầu cử đồng loạt tổ chức bỏ phiếu sớm.



Sau đó, hai tàu sẽ quay lại để tiếp nhận các hòm phiếu và trở về bờ chậm nhất là vào ngày 22/5. Toàn huyện Trường Sa có 6 đơn vị bầu cử với 24 tổ bầu cử, trong đó có 3 đơn vị bầu cử ngoài đảo là thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn với 21 điểm bỏ phiếu (gồm Song Tử Tây, Đá Lớn, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Nam, Trường Sa, Trường Sa Đông, An Bang, Thuyền Chài, Đá Đông, Đá Tây, Tiên Nữ, Tóc Tan, Phan Vinh, Núi Le, Đá Lát).



Được sự chấp thuận của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sáng 19/5, Ủy ban Bầu cử huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Ủy Ban Bầu cử thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào thành lập lực lượng ra biển tổ chức bầu cử sớm hơn 4 ngày so với thời gian quy định cho 37 cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu.



Tại 2 điểm tàu: Tàu Cảnh sát biển 3001 và Tàu Vạn Hoa 792 (Vùng 5 Hải quân) các cán bộ, chiến sỹ đã tiến hành bỏ phiếu sớm. Các cán bộ, chiến sỹ trên 2 tàu đã bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân



Sáng 20/5, được sự chấp thuận của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 8 tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ với gần 5.000 cử tri đã tham gia bầu cử sớm nhằm kịp thời triển khai lực lượng thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cho Ngày bầu cử 23/5 tới. Cử tri tham gia bầu cử được chia theo khối, đồng thời quán triệt nghiêm quy định về nguyên tắc bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19...



5 tỉnh bầu cử sớm trước 2 ngày



Trong ngày 21/5, sớm hơn 2 ngày so với Ngày bầu cử toàn quốc, 5 tỉnh: Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Nghệ An và Quảng Bình đã tổ chức bỏ phiếu sớm cho một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.



Cụ thể, tỉnh Cà Mau tổ chức bỏ phiếu sớm cho khu vực bỏ phiếu thuộc hai cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối.





Lực lượng kiểm ngư đưa thùng phiếu của 20 khu vực bỏ phiếu sớm của huyện Trường Sa vào ngày 16/5 vừa qua vào bàn giao cho Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)



Tỉnh Hậu Giang tổ chức bỏ phiếu sớm cho khu vực bỏ phiếu thuộc 10 tổ bầu cử của lực lượng vũ trang.



Tỉnh Kiên Giang tổ chức bỏ phiếu sớm cho xã đảo Thổ Châu (thành phố Phú Quốc).



Tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu sớm cho các khu vực bỏ phiếu thuộc các huyện miền núi Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương.



Tỉnh Quảng Bình tổ chức bỏ phiếu sớm cho 17 khu vực bỏ phiếu thuộc xã Thượng Trạch, xã Tân Trạch và thị trấn Phong Nha của huyện Bố Trạch cùng xã Trường Sơn thuộc huyện Quảng Ninh. Trong niềm hân hoan của Ngày bầu cử, bà con nô nức đi bỏ phiếu đầy đủ, an toàn và đúng luật.



Trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được các ủy ban bầu cử thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị, công tác bầu cử tại các điểm bỏ phiếu sớm diễn ra khá thuận lợi. Qua cuộc bầu cử sớm này, các tỉnh có thêm kinh nghiệm để Ngày bầu cử 23/5 sắp tới diễn ra trên toàn tỉnh thuận lợi, an toàn, đúng quy định.



Đông đảo cử tri đi bỏ phiếu từ sớm ở 6 địa phương



Một ngày trước Ngày bầu cử toàn quốc, 6 tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Định, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông cũng đã tổ chức thành công bỏ phiếu sớm cho các khu vực bỏ phiếu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý.



Sáng 22/5, huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đảo xa nhất trong vịnh Bắc Bộ, cách đất liền 110 km và là một trong những ngư trường lớn của cả nước, hơn 1.200 cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Đây là đơn vị đầu tiên của thành phố Hải Phòng tổ chức bầu cử sớm trước 1 ngày so với Ngày bầu cử toàn quốc.



Tại Bình Định, gần 2.000 cử tri ở 10 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm của 3 xã vùng cao thuộc huyện Vân Canh và Vĩnh Thạnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Các cử tri vùng cao ý thức tốt được quyền, trách nhiệm của mình nên đến các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm, không khí tươi vui phấn khởi, an toàn tuyệt đối.



Tại tỉnh Kon Tum, gần 10.000 cử tri ở 6 xã gồm Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Long của huyện vùng biên Đăk Glei và khu vực bỏ phiếu tại Đồn Biên phòng Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi) tham gia bầu cử sớm. Việc bỏ phiếu tại các điểm bầu cử sớm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều diễn ra thuận lợi.



Tại Đắk Lắk, sáng 22/5, cử tri tại nhiều đơn vị của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 14 khu vực bỏ phiếu sớm gồm thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện biên giới Ea Súp, Buôn Đôn. Sáng cùng ngày, 100% cử tri tại các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bầu cử sớm.



Sau khi bỏ phiếu xong, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh nhanh chóng trở về vị trí công tác, triển khai kế hoạch nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Ngày hội non sông diễn ra vào ngày 23/5.



Sáng 22/5, 13 điểm bầu cử của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trên khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt tổ chức sớm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Điểm bỏ phiếu của Bộ đội biên phòng tỉnh là đơn vị bầu cử sớm duy nhất trên địa bàn Đắk Nông. Việc bầu cử sớm là để cử tri là cán bộ, chiến sỹ biên phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.



Tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 10 Tổ Bầu cử sớm tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình với 3.367 cử tri. Đây là các cử tri công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, những lực lượng đang làm nhiệm vụ đặc biệt, các trường hợp F1 trong các khu cách ly tập trung, các y, bác sĩ và bệnh nhân COVID-19…



Có 4 điểm bỏ phiếu ở huyện Tiên Du gồm thôn Chi Hồ (xã Tân Chi); thôn Tam Tảo (xã Phú Lâm); xóm Giai, thôn Đại Thượng (xã Đại Đồng); thôn Duệ Nam và khu Bãi Dé, thôn Đình Cả (xã Nội Duệ). Tất cả các cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu vào lúc 9 giờ sáng.

