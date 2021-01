Thể lệ Cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Để góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành và cộng đồng; chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của tỉnh, Báo Gia Lai phối hợp với Văn phòng Tổng đại lý Prudential Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường" trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 với thể lệ như sau:



1. Mục đích:



- Tiếp nhận góp ý, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường cho tỉnh Gia Lai;



- Phát hiện, cổ vũ, biểu dương các cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường;



- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức, lao động, học sinh, sinh viên, người dân; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác bảo vệ môi trường;



- Tuyên truyền, giới thiệu kịp thời những điển hình là cá nhân, tập thể, các mô hình, kinh nghiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường với các đề xuất giải pháp; công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm lan tỏa hành động vì môi trường trong cộng đồng.



- Tuyển chọn các tác phẩm hay, ý nghĩa viết về môi trường phục vụ công tác truyền thông, cổ vũ khích lệ sự chung tay bảo vệ môi trường.



2. Phạm vi, đối tượng tham gia:



2.1. Phạm vi:



Cuộc thi viết về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; giới thiệu các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường cho tỉnh Gia Lai. Các bài dự thi đã được đăng tải trên báo in, báo Điện tử Gia Lai trong năm 2021.



2.2. Đối tượng:



Là công dân Việt Nam cư trú trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam; không phân biệt độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo, đều có quyền gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi.



Các thành viên trong Ban tổ chức; Ban giám khảo; Ban thư ký được quyền gửi tác phẩm tham gia hưởng ứng Cuộc thi nhưng không được xét chọn tặng giải thưởng.



3. Yêu cầu đối với tác phẩm:



3.1. Nội dung tác phẩm:



Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường" trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 cần tập trung vào các chủ đề:



- Phản ánh, biểu dương các tổ chức, cá nhân, những điển hình, mô hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có các hoạt động nổi bật bảo vệ môi trường;



- Giới thiệu các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai;



- Phản ánh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, như: ô nhiễm không khí, đất và nước. Những vấn đề quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chống rác thải nhựa và túi ni lông; đa dạng sinh học, phát triển đô thị xanh… Qua đó nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, tổ chức và người dân trong việc bảo vệ môi trường;



- Phát hiện, phản ánh các hành vi gây suy thoái, ô nhiễm môi trường; hủy hoại cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh thái; đe dọa sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai.



3.2. Thể loại và hình thức:



- Là bài viết dưới các thể loại: nghiên cứu, phản ánh, ghi chép, phóng sự, phỏng vấn, chân dung nhân vật... đã đăng trên báo in và báo điện tử của Báo Gia Lai, từ ngày 1-1-2021 đến 31-1-2021.



- Tác phẩm phải phản ánh khách quan, trung thực, không hư cấu.



- Tác phẩm dài không quá 3 kỳ tương ứng 3 bài viết.



- Bài dự thi gửi đăng trên báo Gia Lai phải viết bằng tiếng Việt, phải được đánh máy, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman gửi file mềm qua email của Ban tổ chức (không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả).



- Không được sao chép tài liệu người khác, trừ trường hợp trích dẫn để minh họa, nhưng khi trích dẫn minh họa phải chú thích rõ ràng nguồn trích dẫn (đối với tác phẩm thể loại nghiên cứu).



- Trong tác phẩm phải đảm bảo các thông tin: ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc, email.



(Ban tổ chức không xét giải các tác phẩm không đầy đủ thông tin; vi phạm bản quyền; không chịu trách nhiệm về các bài viết tham dự không đúng thời hạn và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự).



4. Sử dụng tác phẩm:



- Ban tổ chức có trách nhiệm lưu giữ các tác phẩm tham dự; các bài viết có chất lượng sẽ được lựa chọn để đăng trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai (tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định của Báo Gia Lai).



- Các bài đạt giải sẽ được sử dụng để phục vụ các hoạt động truyền thông của giải và Báo Gia Lai.



5. Ban Giám khảo:



- Thành phần Ban Giám khảo Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 do Ban Tổ chức thành lập.



- Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào kết quả thu nhận tác phẩm để thực hiện công tác chấm giải theo các tiêu chí đề ra của Ban Tổ chức.



6. Giải thưởng:



- 1 giải nhất trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn).

- 2 giải nhì trị giá: 5.000.000 đồng/giải (năm triệu đồng chẵn).

- 3 giải ba trị giá: 3.000.000 đồng /giải (ba triệu đồng chẵn).

- 4 giải khuyến khích: 1.500.000 đồng/giải (một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).



7. Thời gian tổ chức, địa điểm nhận tác phẩm:



7.1. Thời gian tổ chức:



- Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (theo dấu bưu điện hoặc thời gian thư đến đối với thư điện tử). Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.



- Thời gian tổ chức lễ tổng kết và trao giải: dự kiến tháng 01-2022.



7.2. Địa điểm nhận bài viết tham dự:



- Địa chỉ: Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



Điện thoại: 0269.3824123.



Hoặc thư điện tử: chebanbgl2014@gmail.com



Mọi tổ chức, cá nhân quan tâm đến “Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021” có thể tìm hiểu thông tin trên Gia Lai điện tử tại địa chỉ: http://baogialai.vn hoặc trên ấn phẩm báo in Báo Gia Lai.