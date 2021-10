(GLO)- Ngày 29-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 236/TB-VP về kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2021.