Tuổi trẻ Đak Đoa xung kích bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn phối hợp triển khai một số mô hình, phần việc hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trước đây, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một số thanh-thiếu niên trên địa bàn xã Kdang còn rất hạn chế, nổi cộm là tình trạng điều khiển xe máy nẹt pô, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Những hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Anh Tên-Bí thư Đoàn xã Kdang-cho biết: “Toàn xã có 3.125 đoàn viên, thanh niên. Tại các buổi giao ban, sinh hoạt Đoàn, chúng tôi tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ đạo bí thư chi đoàn các thôn, làng phối hợp với lực lượng công an viên tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”.

Cùng với đó, Đoàn xã Kdang thành lập mô hình “Tổ thanh niên tự quản”, “Thanh niên tình nguyện phòng-chống tội phạm” nhằm tuyên truyền pháp luật và nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Từ mô hình này, Đoàn xã lập danh sách các trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông và phối hợp với lực lượng Công an xã trực tiếp xuống tận nhà nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết chấp hành pháp luật. Nhờ vậy, đến nay, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã giảm đáng kể, tình hình an ninh trật tự được giữ ổn định.

“Bên cạnh đó, hàng năm, Đoàn xã thường xuyên tham gia lễ ra quân hưởng ứng Tháng An toàn giao thông và các hội thi liên quan đến an toàn giao thông do các cấp, các ngành tổ chức. Tại hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông diễn ra vào tháng 10-2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông và Công an tỉnh tổ chức, Huyện Đoàn Đak Đoa đạt giải khuyến khích toàn đoàn. Trong đội thi của Huyện Đoàn, xã Kdang có 2 thành viên tham gia”-anh Tên cho biết thêm.

Tương tự, Đoàn xã Ia Pết cũng phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiều phần việc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Anh Luy-Bí thư Đoàn xã Ia Pết-chia sẻ: Thông qua các buổi sinh hoạt, Đoàn xã lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và tác hại của rượu, bia đến đoàn viên, thanh niên. Hàng tuần, Đoàn xã phối hợp với lực lượng chức năng, tổ tự quản của các thôn, làng tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở thanh-thiếu niên chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhất là số thanh-thiếu niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã đã giảm hẳn.

Trao đổi với P.V, anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa-thông tin: Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn; thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ thanh niên tự quản” để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng địa phương đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn.

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, các tổ chức Đoàn đã góp phần tích cực trong việc kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đak Đoa. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2024, huyện Đak Đoa xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông giảm 6 vụ, giảm 6 người chết và giảm 1 người bị thương.