Tỉnh Đoàn Gia Lai trao bằng khen gương người tốt việc tốt cho anh Đinh Hốt

Anh Đinh Hốt không những đan lát, tạc tượng giỏi mà còn biết chế tác, sử dụng thành thục nhiều nhạc cụ truyền thống, trình diễn cồng chiêng và hát dân ca.

Với khả năng đan lát của mình, năm 2022, anh Hốt được xã Chơ Long chọn tham gia thi đan lát tại Liên hoan không gian văn hóa cồng chiêng huyện Kông Chro và đã xuất sắc giành giải nhất. Năm 2023, làng Tpôn thành lập đội cồng chiêng nhí với 32 thành viên từ 9-13 tuổi do anh Hốt hướng dẫn tập luyện.

Ngoài ra, anh Hốt cũng luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa do làng, Đoàn xã phát động. Từ những kinh nghiệm của mình, anh Hốt đã dẫn dắt đội cồng chiêng và đội hát dân ca của làng tham gia nhiều hội thi đạt kết quả cao. Tiêu biểu như: giải B hát dân ca trong Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh-thiếu nhi tỉnh Gia Lai lần thứ VI-năm 2023 do Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức tại thị xã An Khê; giải A tại Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca thanh-thiếu nhi và triển lãm các vật dụng truyền thống của người Bahnar lần thứ V năm 2023 do Huyện Đoàn Kông Chro phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức; giải B tại Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh-thiếu nhi lần thứ VI năm 2024, do Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức.