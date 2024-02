Tỉnh Đoàn Gia Lai phát động Tháng Thanh niên năm 2024

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo Thị ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê.

Cùng dự có Thường trực Tỉnh Đoàn, thành viên Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên cấp tỉnh năm 2024 cùng hơn 400 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thị xã An Khê.

Phát biểu phát động Tháng Thanh niên năm 2024, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo nhấn mạnh: Năm 2024 là thời điểm kỷ niệm tròn 20 năm mà Đảng, Nhà nước đồng ý lựa chọn tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên, cũng là thời điểm tròn 10 năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là Năm Thanh niên tình nguyện. Qua từng năm, Tháng Thanh niên trên địa bàn tỉnh đã được các cấp bộ Đoàn triển khai bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa, đa dạng về hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn và thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, được cấp ủy, chính quyền địa phương và xã hội đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao.

Tháng Thanh niên năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn-Hội trong toàn tỉnh tập trung, kiên trì và quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau: Triển khai tập trung, sáng tạo các nội dung trọng tâm trong kế hoạch Tháng Thanh niên phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn lựa chọn nội dung hoạt động tình nguyện phù hợp thiết thực, hình thức triển khai thực chất, phát huy tính hiệu quả, bền vững của các công trình, phần việc thanh niên. Cần chuẩn bị lực lượng tham gia hoạt động tình nguyện chu đáo, có phương án huy động sớm các nguồn lực, sự đóng góp của xã hội trong việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Trong phương thức triển khai các hoạt động của Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, tổ chức tập hợp thanh niên, trong vận động, phân bổ, điều phối các nguồn lực triển khai thực hiện.

Theo đó, trong Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Gia Lai phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu: 100% Đoàn cấp huyện tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức 1 hành trình đến với các di tích, địa chỉ đỏ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. 100% Đoàn cấp huyện giới thiệu, tuyên truyền được ít nhất 1 tấm gương, câu chuyện đẹp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Gia Lai thời kỳ mới”; cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”. 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 1 hoạt động cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Phấn đấu 100% Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên.

Tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 100.000 cây xanh. 100% Đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia hỗ trợ thôn, làng khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 15.000 đoàn viên, thanh niên trở lên, có ít nhất 3.000 thanh niên được giới thiệu việc làm. Kết nạp 3.000 đoàn viên mới, giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn nhận giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 100% Liên đội tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe-Tiến bước lên Đoàn” nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai trao tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê. Tỉnh Đoàn vận động nguồn lực xã hội hóa trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 đàn gà khăn quàng đỏ cho Hội đồng Đội thị xã An Khê. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng cho Thị đoàn An Khê 50 bản đồ Việt Nam; trao bảng tượng trưng 200 cây Sao xanh cho Đoàn phường An Phước (thị xã An Khê).

Ngay sau lễ phát động, Tỉnh Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tại thị xã An Khê như: khởi công xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cửu An; chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển giao mô hình vườn cây sinh kế cho thanh niên tại xã Cửu An; tập huấn chương trình OCOP tại phường Tây Sơn; ra mắt khu chợ không dùng tiền mặt tại Trung tâm thương mại thị xã An Khê.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động hưởng ứng được phóng viên Báo Gia Lai ghi được sau lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2024: