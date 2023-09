Lên Facebook xúc phạm CSGT vì cha bị xử lý nồng độ cồn

Tin liên quan Thanh niên xúc phạm người miền Trung tiếp tục bị phạt vì làm video sai sự thật

Ngày 2-9, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đã ra quyết định xử phạm vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với anh Nguyễn Văn H. (SN 1980; ngụ phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Theo Công an TP Huế, vào khoảng 20 giờ ngày 24-8, cha của anh H. bị lực lượng CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Vì vậy, anh H. đã đăng 2 bài viết lên tài khoản Facebook cá nhân của mình với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng CSGT. Chỉ trong vòng 30 phút sau đăng tải, bài đăng của anh H. có nhiều lượt tương tác và bình luận thì người đàn ông này lập tức xóa bỏ bài viết.

Đội An ninh Công an TP Huế ngay sau đó đã vào cuộc xác minh, mời anh H. về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, anh H. khai nhận do có sử dụng bia rượu nên khi nghe tin cha bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn, không kiềm chế được bản thân nên anh đã đăng tin sai sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm lực lượng CSGT. Anh H. đã đăng bài lên Facebook cá nhân để đính chính lại bài đăng và xin lỗi lực lượng CSGT.

Chỉ tính trong tháng 8-2023, Công an TP Huế đã xử lý 493 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 493 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính hàng tỉ đồng.