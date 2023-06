(GLO)- Sáng 4-6, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học làm chiến sĩ công an” lần thứ 2-năm 2023.

Tham gia chương trình “Học làm chiến sĩ công an” có 64 thiếu nhi trong độ tuổi từ 10-14 tuổi đến từ TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê, các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Păh. Trong 6 ngày (4 đến 10-6), tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh, thiếu nhi sẽ được hướng dẫn các nội dung: hướng dẫn điều lệnh, đội hình đội ngũ; huấn luyện, thực hành sơ-cấp cứu, băng bó vết thương; tìm hiểu các quy định về Luật giao thông đường bộ và tìm hiểu an toàn giao thông trong học đường; kỹ năng phòng-chống thông tin xấu trên không gian mạng; kỹ năng nói trước đám đông; hành trình dã ngoại…

Chương trình “Học làm chiến sĩ công an” do Thành Đoàn Pleiku và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức nhằm giáo dục cho thiếu nhi về lịch sử, truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; nâng cao ý thức tự lập, kỷ luật, kỹ năng sống, trải nghiệm quân ngũ cho các em thiếu nhi trong dịp hè.

Sau lễ xuất quân, 64 “chiến sĩ nhí” đã di chuyển đến Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh để trải nghiệm các nội dung trong chương trình “Học làm chiến sĩ công an”.