“Chúng cháu là chiến sĩ”: Trải nghiệm ý nghĩa

(GLO)- Diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-12, chương trình “Chúng cháu là chiến sĩ” được tổ chức tại Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) đã mang đến cho trẻ nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa.

Không chỉ hóa thân thành những người lính trên thao trường, các bé còn được nghe kể chuyện truyền thống và giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 3).

Hoạt động này do Trường Mầm non Hoa Hồng phối hợp với Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Công ty TNHH Nghệ thuật-Thể thao và Anh ngữ mầm non Huy Hưng Gia Lai tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023).

Theo Hiệu trưởng Trần Thị Thủy, đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức cho trẻ mẫu giáo tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế về cuộc sống, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các chú bộ đội ngay tại khuôn viên nhà trường.

Trước đó, dưới sự hỗ trợ của Phòng Kỹ thuật (Lữ đoàn Pháo phòng không 234), Công ty TNHH Nghệ thuật-Thể thao và Anh ngữ mầm non Huy Hưng Gia Lai và phụ huynh học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia trang trí sân trường với các mô hình xe tăng, súng đạn…

Đồng thời, tổ chức thành 4 cụm thao trường để các bé trải nghiệm huấn luyện. Trong đó, thao trường 1 để các bé tập trận bắn súng, ôm súng bò qua đường hầm, nằm tựa vào bao cát, tiêu diệt kẻ địch; thao trường 2 tập ném lựu đạn; thao trường 3 thực hiện bài tập trườn vượt chướng ngại vật, tiếp cận mục tiêu và thao trường 4 là vượt chướng ngại vật, bắn phá mục tiêu, chạy về đích cắm cờ.

Chị Bùi Thị Thu Hà-Giám đốc Công ty TNHH Nghệ thuật-Thể thao và Anh ngữ mầm non Huy Hưng Gia Lai-cho hay: “Từ ý tưởng ban đầu của nhà trường, chúng tôi phối hợp với các cô để lập kế hoạch chi tiết, dựng mô hình và tập luyện làm quen thao trường cho các bé. Đây là chương trình thực tế, giúp trẻ trải nghiệm và hình dung được một ngày luyện tập trên thao trường của các chú bộ đội; đồng thời, tăng cường kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe cho trẻ”.

Trong ngày đầu tiên, 280 trẻ của 6 lớp Lá được chia thành 6 đại đội gồm: vùng trời, pháo binh, bộ binh, xuyên núi, biên cương và tàu ngầm. Từng đại đội di chuyển lần lượt đến các thao trường và thực hiện nhiệm vụ tương ứng. Trước khi ra thao trường, nhà trường cũng tổ chức hoạt động chào cờ. Sau đó, Chỉ huy trưởng (Hiệu trưởng) giao nhiệm vụ và cho trẻ duyệt binh.

Bé Nguyễn Ngọc Khánh An (lớp Lá 2) hào hứng chia sẻ: “Lớp con là Đại đội Pháo binh. Con được các cô chú hướng dẫn cách bò, trườn qua chướng ngại vật, bắn súng và ném lựu đạn. Con rất vui khi được cùng các bạn đóng vai thành bộ đội, tập luyện trên thao trường để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.

Chứng kiến sự hào hứng của con trai Phạm Hải Long trong suốt quá trình trải nghiệm, anh Phạm Văn Hải (tổ 2, phường Hội Thương) cho hay: “Tôi thấy chương trình rất bổ ích và thiết thực. Bởi lẽ, nó không chỉ giúp các con được trải nghiệm thực tế ngay tại trường học mà còn bồi đắp tình yêu nước và cả lòng biết ơn đối với những người lính đã và đang ngày đêm canh giữ quê hương, bảo vệ Tổ quốc”.

Trong ngày thứ 2, sau khi tham gia hành quân tập thể tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, các bé được giao lưu văn nghệ cùng cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo phòng không 234 tại sân trường với những khúc ca hùng tráng như: Hát mãi khúc quân hành, Cô gái mở đường, Lá xanh, Đoàn vệ quốc quân, Hát về anh, Người lính Hải quân, Đất nước trọn niềm vui…

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, các bé còn được nghe cô giáo và các chú bộ đội kể chuyện về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

“Bằng việc tổ chức chương trình này, nhà trường mong muốn mang đến cho trẻ mẫu giáo thêm hiểu biết về sự vất vả, khổ luyện của các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biên cương, bảo vệ Tổ quốc để các bé được học hành, vui chơi trong môi trường an toàn. Từ đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho trẻ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng kính trọng đối với các chú bộ đội.

Ngoài ra, khi tham gia chương trình, trẻ cũng được rèn luyện tính độc lập, mạnh dạn, tự tin và phát triển các tố chất nhanh-mạnh-bền-khéo thông qua trải nghiệm tập trận, bắn súng, ném lựu đạn, vượt chướng ngại vật để tiêu diệt kẻ địch”-Hiệu trưởng Trần Thị Thủy cho biết thêm.

Đại tá Trịnh Viết Tuệ-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 234-nhìn nhận: Chương trình thật sự ý nghĩa, tạo được khí thế hào hùng trong những ngày cả nước đang hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy các cháu khoác lên mình màu xanh áo lính, hào hứng tham gia trải nghiệm và hát-múa những ca khúc về người lính, về truyền thống cách mạng. Ở lứa tuổi mẫu giáo, việc giáo dục trực quan như thế này là vô cùng cần thiết, bởi trẻ có thể ghi nhớ nhanh và hình thành được nhân cách, lối sống tích cực, tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, yêu thương và cả lòng biết ơn.

“Tôi cũng hy vọng và tin tưởng rằng, qua chương trình, nhiều bé sẽ thêm yêu thích hình ảnh chú bộ đội; từ đó, hình thành và nuôi dưỡng ước mơ được đứng vào môi trường quân ngũ, trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ trong tương lai”-Đại tá Tuệ nhấn mạnh.