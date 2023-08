Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”: Cơ hội trưởng thành của đoàn viên, thanh niên

Cơ hội trải nghiệm

Năm nay, Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) chọn làng Dơ Nông Ó (xã Kông Htok, huyện Chư Sê) làm địa điểm tổ chức chiến dịch “Hoa phượng đỏ”. Trước khi tổ chức chiến dịch, Đoàn trường đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu nhu cầu của người dân để trao những phần quà phù hợp.

Theo đó, Đoàn trường đã thăm hỏi, động viên và trao 2 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho gia đình có công với cách mạng; tặng 5 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo; 10 suất quà (250 ngàn đồng/suất) cho thiếu nhi vượt khó học giỏi của làng. Ngoài ra, đơn vị còn tặng bóng đá và 250 cuốn vở cho Đoàn xã; trao 200 suất bánh kẹo, 84 đôi dép cùng nhiều quần áo cho thiếu nhi và người dân của làng.

Sau khi tặng quà, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tổ chức trò chơi cho thiếu nhi và tiến hành dọn vệ sinh khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng làng Dơ Nông Ó. Trong quá trình diễn ra chiến dịch, các bạn trẻ luôn vui vẻ, ân cần với bà con khiến cho hình ảnh chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” thêm gần gũi, thân thương. Ông Rơ Mah Klơng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơ Nông Ó-bày tỏ: “Bà con trong làng rất vui khi được các cháu tặng quà. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia, động viên. Chúng tôi rất trân trọng”.

Chia sẻ về chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, anh Hoàng Trọng Dũng-Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-cho hay: “38 ĐVTN phân chia nhiệm vụ cụ thể để chiến dịch diễn ra thuận lợi, an toàn. Ngoài hoạt động ở làng Dơ Nông Ó, ĐVTN còn tham gia dọn vệ sinh trường học và trồng 70 cây xà cừ, sao xanh trong khuôn viên trường. Kinh phí hoạt động do ĐVTN đóng góp, vận động xã hội hóa và gây quỹ. Thông qua chiến dịch này, các ĐVTN có cơ hội gần gũi với cơ sở, hiểu được cuộc sống khó khăn của bà con để nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện”.

Còn em Nguyễn Hồ Quỳnh Anh-học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thì tâm sự: “Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” giúp em có nhiều trải nghiệm thú vị và được sẻ chia với cộng đồng. Mùa hè năm sau, em sẽ tiếp tục tham gia chiến dịch ý nghĩa này”.

Trong chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, Đoàn Thanh niên khối trường học tập trung tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để giáo dục truyền thống cho học sinh. Theo đó, ĐVTN Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) đã đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Pleiku. Các ĐVTN ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mong các mẹ luôn khỏe mạnh, tiếp tục là chỗ dựa để con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, góp sức xây dựng quê hương.

Em Phan Trần Ngọc Hải-học sinh Trường THPT Chi Lăng-chia sẻ: “Được nghe các Mẹ Việt Nam Anh hùng và người thân các liệt sĩ kể lại những câu chuyện lịch sử, sự đau thương, mất mát của chiến tranh, em nhận thấy bản thân phải cố gắng trong học tập và rèn luyện để tiếp bước cha anh, chung sức xây dựng quê hương”.

Sân chơi bổ ích

Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” là sân chơi dành riêng cho giáo viên trẻ cùng ĐVTN là học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. Bằng trách nhiệm, tình yêu thương, các chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” đã triển khai các hoạt động ý nghĩa, mang những giá trị sống tích cực đến cộng đồng.

Các chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” đã cùng nhau tạo nên một mùa hè đong đầy cảm xúc qua những công trình, phần việc ý nghĩa: Đoàn trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai thăm hỏi, tặng quà cho 5 gia đình chính sách trên địa bàn TP. Pleiku; Đoàn trường THPT Quang Trung, Đoàn trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) tổ chức chiến dịch với các hoạt động an sinh xã hội, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Chi Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sró (huyện Kông Chro) trồng 20 cây xanh, trồng hoa và vệ sinh khuôn viên điểm trường. Các trường: THPT Ya Ly, THPT Mạc Đĩnh Chi, THCS-THPT Phạm Hồng Thái (huyện Chư Păh) tặng 2 camera an ninh cho thị trấn Ia Ly…

Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-cho hay: Trong chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, Huyện Đoàn thường tổ chức hoạt động chung để các trường THPT trên địa bàn huyện có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Thông qua chiến dịch, các trường THPT phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, phát huy sở trường, đưa phong trào của Đoàn trường ngày càng đi lên.

Trao đổi với P.V, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023-đánh giá: “Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” là môi trường để giáo dục đạo đức, định hướng lối sống đẹp cho ĐVTN là học sinh, giáo viên trẻ. Đồng thời là cơ hội để ĐVTN rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức thông qua những công trình, phần việc cụ thể; hướng đến cộng đồng, hoàn thiện hơn bản thân”.