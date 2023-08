Bắt đối tượng cướp ở Thanh Hóa rồi bắt xe bỏ trốn vào Quảng Ngãi

Ngày 16.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt giữ một đối tượng cướp tài sản.

Thông tin ban đầu cho hay, trước đó, Công an huyện Thọ Xuân nhận được trình báo của chị H.T.T.T. (36 tuổi, trú tại thị trấn Sao Vàng) về việc bị một nam thanh niên đi xe máy, mặc áo chống nắng trùm kín đầu cướp điện thoại khiến chị T. ngã ra đường. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp trên là Đặng Kỳ Quý (30 tuổi, ở xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống).

Tiếp tục điều tra, xác minh được biết, sau khi gây án, đối tượng đã bắt xe khách bỏ trốn vào tỉnh Quảng Ngãi. Thông qua gia đình và người thân, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an xã Yên Mỹ và Công an huyện Nông Cống vận động, kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Kỳ Quý khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện vụ cướp trên. Hiện, Công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Kỳ Quý.