Tuổi trẻ ngành điện tích cực tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện”

Tin liên quan Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Một sáng cuối tuần của tháng 3, tất cả đoàn viên, thanh niên Chi Đoàn Điện lực Kông Chro đã tập trung đông đủ tại làng Vẻh (xã Chư Krêy) để lắp đặt công trình “Thắp sáng đường quê”. Có lẽ chưa bao giờ làng Vẻh lại đông vui đến vậy. Bà con ai nấy đều phấn khởi dõi theo những bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời lần lượt được lắp đặt. “Được Điện lực lắp đèn đường, bà con ai cũng vui. Buổi tối có đèn chiếu sáng, việc đi lại của người dân thuận lợi và an toàn hơn”-ông Đinh Nay hồ hởi nói.

Anh Phạm Xuân Trường-đoàn viên Chi Đoàn Điện lực Kông Chro-hào hứng chia sẻ: “Đây là một trong những hoạt động thiết thực trong chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” do ngành điện tổ chức nhằm đẩy mạnh chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2023. Ngoài lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời, chúng tôi còn tham gia sửa chữa hàng rào cho các gia đình, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường nội làng.

Dịp này, đoàn viên, thanh niên Điện lực Kông Chro còn sửa chữa và thay mới hệ thống điện sinh hoạt cho 15 hộ, hỗ trợ 10 bao gạo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, ký lại hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử cho 62 hộ”.

Chi Đoàn Điện lực An Khê cũng tích cực triển khai chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” với đa dạng các hoạt động như: tham gia lao động, vệ sinh khuôn viên đơn vị; chỉnh trang thùng công tơ bị ngã đổ; hỗ trợ sửa chữa đường dây điện sau công tơ cho gần 200 hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ.

Ông Võ Thái Hiệp-Phó Bí thư Chi bộ Điện lực An Khê-cho biết: “Trong chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, chúng tôi chú trọng hỗ trợ người dân sửa chữa đường dây điện sau công tơ bị hư hỏng, các thiết bị điện trong nhà bị hỏng mà người dân không tự sửa chữa được. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên cũng đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương, qua đó thể hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ ngành điện với cộng đồng”.

Ông Nguyễn Văn Nghiêm-Tổ phó tổ dân phố 1 (phường An Phú, thị xã An Khê) bày tỏ: “Các đoàn viên, thanh niên ngành điện vừa chuyển 2 trạm biến áp vào vị trí hợp lý để phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân trong tổ. Không chỉ dịp này mà bất cứ phần việc nào liên quan đến điện, yêu cầu sửa chữa đường dây sau công tơ, anh em đều rất nhiệt tình thực hiện. Người dân chúng tôi rất vui, rất hài lòng”.

“Ngày thứ 7 tình nguyện” là hoạt động được triển khai rộng khắp tại tất cả địa phương trong tỉnh. Cùng với lắp đặt mới hệ thống điện trên các tuyến đường, sửa chữa các thiết bị hư hỏng miễn phí cho người dân, đoàn viên, thanh niên còn hướng dẫn bà con cách cài đặt, sử dụng các app chăm sóc khách hàng, Zalo OA. Mỗi khi hệ thống điện gặp sự cố, bà con có thể liên hệ để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Anh Phạm Tiến Huy-Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai-cho biết: “Ngày thứ 7 tình nguyện” là hoạt động nằm trong Tháng Thanh niên 2023. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình, chúng tôi luôn chú trọng triển khai những hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương”.