Mặc dù buổi sáng đã xuất hiện cơn mưa nhưng gần giữa trưa trời lại nắng gắt khiến cho nhóm thợ thi công hệ thống thoát nước tại tuyến đường từ thị xã An Khê đi Đak Pơ ai nấy cũng đều đẫm ướt mồ hôi. Không khí làm việc khẩn trương, tiếng máy trộn bê tông quay rào rào, từng chiếc xe rùa đầy ắp vữa nhanh chóng rời đi. Cứ thế, từng đoạn cống mới được nối dài thêm. Gạt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, ông Nguyễn Nhật Trường (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết, ông vừa được bổ sung vào đội hình thi công ở tuyến đường này được hơn 2 tuần. “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi cố gắng hoàn thành nốt mẻ bê tông này mới nghỉ. Hễ rãnh thoát nước đào đến đâu là chúng tôi lập tức đổ bê tông cống ngay”-ông Trường vui vẻ nói.

Vừa quan sát, đi lại liên tục đôn đốc công nhân, ông Trần Xuân Trung-cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp Quảng Trị-cho biết: “Thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng, giữa khu dân cư, trên đường bộ đang khai thác nên lượng xe cộ qua lại đông đúc, chúng tôi luôn nhắc nhở anh em cố gắng chú ý đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công. Đồng thời, cắt cử người điều phối giao thông, đèn tín hiệu, giăng dây, dựng biển cảnh báo cho các phương tiện giao thông. Hiểu được những khó khăn này nên ai nấy đều nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc theo từng hạng mục”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Tâm-Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp 03 (Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp Quảng Trị) cho biết: Đơn vị triển khai thi công từ giữa năm 2021 đối với đoạn từ xã Song An (đèo An Khê) ngược về phía thị xã An Khê có chiều dài 3,7 km và đoạn từ thị xã An Khê đi huyện Đak Pơ dài 4,4 km. Bắt đầu triển khai giữa năm 2021, đến nay, đoạn tại xã Song An đã hoàn thiện nền đường được 40%, hệ thống thoát nước đạt 80% khối lượng thi công. Đến tháng 9 tới, Công ty sẽ hoàn thành kết cấu nền mặt đường, công tác hoàn thiện các hạng mục khác sẽ nỗ lực hoàn thành bám theo tiến độ chung của dự án.