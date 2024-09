Bất an khi choai choai ở Đắk Nông đi xe phân khối lớn

Nhiều học sinh ở Đắk Nông đi xe máy phân khối lớn tới trường. Nhiều em không bảo đảm về an toàn giao thông, gây ám ảnh cho người đi đường.

Chạy ẩu gây tai nạn

Theo thống kê của Công an tỉnh Đắk Nông, từ năm 2022 đến tháng 6/2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Hậu quả khiến 25 người bị chết, 29 người bị thương. Đáng chú ý, trong số đó có tới 36/37 vụ TNGT do người dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện xe máy và hầu hết đều là học sinh.

Không chỉ bị thương vong, học sinh điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu còn gây tai nạn cho người tham gia giao thông trên đường.

Đơn cử, vào khoảng 20h ngày 20/12/2023, em P. V.G.H, học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Phú, TP. Gia Nghĩa điều khiển xe máy BKS 48F9-3xx lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng.

Khi đi đến đoạn đường qua phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, xe máy do em P. V.G.H điều khiển va chạm với cô N.T.N (SN 1973), trú phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa đang đi bộ qua đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, cả em H cùng cô N đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cả H và cô N cũng đều bị chấn thương sọ não, được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Đến sáng 21/12/2023, cô N được bệnh viện cho về nhà trong tình trạng chết não.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan điều tra xác định H điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi và chạy quá tốc độ, không chú ý quan sát.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2023, tại đường Tôn Đức Thắng, TP. Gia Nghĩa, bà Tr.T.H (SN 1968) là chủ quán cà phê, trong lúc đi bộ đem cà phê qua đường cho khách thì bị em N.T.T, học sinh một trường THPT trên địa bàn TP. Gia Nghĩa điều khiển xe gắn máy gây tai nạn.

Hậu quả, bà H bị đa chấn thương gãy 2 xương chân, T chỉ bị xây xát nhẹ. Sau khi gây tai nạn, T sợ hãi rời khỏi hiện trường. Bà H phải điều trị tại bệnh viện hơn 1 năm trời, tốn nhiều tiền của. Đến nay, cơ thể bà H vẫn chưa hồi phục.

Học sinh chưa đủ 18 tuổi đi xe máy phân khối lớn đến trường là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau như: bố mẹ cưng chiều, không có người quản lý, vì đua đòi bạn bè…nên nhiều thiếu niên, học sinh vẫn đi xe máy phân khối lớn.

Để né tránh lực lượng cảnh sát giao thông nhiều em học sinh dùng điện thoại thông báo cho nhau để đi đường vòng tránh né hay ẩn nấp ở một nơi nào đó chờ cho lực lượng CSGT rời đi mới điều khiển xe đi tiếp.

Theo Sở GD -ĐT Đắk Nông, năm nào ngành Giáo dục cũng có văn bản, kế hoạch về bảo đảm ATGT trong trường học, nhất là việc nghiêm cấm học sinh THCS và THPT đi xe máy phân khối lớn tới trường.

Dù vậy, nhiều trường học hay cơ sở giáo dục cũng không ngăn chặn được tình trạng này. Nguyên do là nhiều em học sinh đi xe phân khối lớn nhưng không đưa vào trường mà gửi ở một nơi nào đó hoặc tìm mọi cách đối phó. Dù khó, song lực lượng chức năng vẫn kiên quyết xử lý tình trạng này để bảo đảm ATGT.

Từ năm 2022 đến tháng 6/2024, các lực lượng chức năng ở Đắk Nông đã thực hiện gần 700 chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý người trong lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự ATGT. Qua đó đã phát hiện 3.171 trường hợp vi phạm, phạt hành chính số tiền hơn 2,3 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Náo loạn trên đường vì xe độ chế

Ở lứa tuổi học sinh, do hiếu động, thích đua đòi, thể hiện bản thân, nhiều em không chỉ đi xe phân khối lớn mà còn độ chế máy, ống xả, lắp đèn có ánh sáng mạnh…

Mới đây, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với lực lượng phản ứng nhanh 113 Công an tỉnh phát hiện 14 trường hợp, trong đó có tới 11 em trong lứa tuổi học sinh trên địa bàn TP. Gia Nghĩa vi phạm về an ninh trật tự.

Các vi phạm cụ thể gồm: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; điều khiển xe khi chưa đủ tuổi; độ ống xả (pô), đèn, còi, dè; xe không có biển số, không có gương chiếu hậu; không có giấy đăng ký xe. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 trường hợp với số tiền trên 10,5 triệu đồng.

Ông N.V H, một người dân sinh sống trên đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa cho biết, một số thiếu niên thường xuyên chạy xe máy được độ chế đánh võng, lạng lách trên đường khiến người tham gia giao thông rất kinh hãi, nhất là vào ban đêm.

Có nhiều em còn lao xe vào đầu xe ô tô rồi mới lạng lách ra. Hành động này rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông nên nhiều người dân rất bức xúc.

Theo Công an TP. Gia Nghĩa, hiện nay trên địa bàn TP. Gia Nghĩa có khoảng trên 20 thanh, thiếu niên bị công an đưa vào “sổ đen” vì hay dùng xe máy độ chế, hay tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… gây mất ATGT và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài việc xử lý, đối với những em là học sinh, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đã thông báo đến trường học nhiều trường hợp.

Bên cạnh đó xử phạt người giao xe cho các em theo quy định, tạm giữ phương tiện… Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thường xuyên gọi hỏi, răn đe nhằm ngăn chặn kịp thời các hành động bộc phát của các em.

Theo Hoàng Thanh Bình (baodaknong.vn)