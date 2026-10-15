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Infographic Người được tặng bằng khen tham gia kháng chiến cần giấy tờ gì để nhận trợ cấp một lần?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, Cổng Dịch vụ công quốc gia)

(GLO)- Người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cấp bộ hoặc cấp tỉnh thuộc diện xem xét hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg.

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