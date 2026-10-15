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Nặng tình với vùng đất cách mạng
(GLO)- Những người từng tham gia kháng chiến dường như chưa bao giờ thôi đau đáu về những vùng đất mình đã đi qua, từng chiến đấu và gắn bó.
(GLO)- Người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cấp bộ hoặc cấp tỉnh thuộc diện xem xét hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg.
(GLO)- Chỉ vài phút từ nhà đến trường, nhiều phụ huynh cho rằng không cần thiết phải đội mũ bảo hiểm cho con. Những lý do như “đường gần”, “đang vội”, “trẻ không thích” khiến một biện pháp bảo vệ đơn giản vẫn bị xem nhẹ.
(GLO)- Từ ngày 28-9-2026, quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực; tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ và giấy tờ tích hợp có giá trị như giấy tờ trực tiếp.
(GLO)- Hộ kinh doanh cần rà soát doanh thu năm 2026, hoàn thiện sổ sách, hóa đơn và chuẩn bị thông báo doanh thu trước thời hạn 31-1-2027. Đây cũng là mốc quan trọng để xác định nghĩa vụ thuế theo chính sách mới.
(GLO)- Những thay đổi về cảm xúc, học tập, các mối quan hệ, sức khỏe và hành vi có thể là dấu hiệu học sinh đang gặp áp lực tâm lý. Nhận diện sớm giúp nhà trường kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng các em và phòng ngừa những vấn đề phát sinh.
(GLO)- Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 3.765.573 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục tăng tốc trong những tháng gần đây với sầu riêng giữ vai trò dẫn dắt, trong khi dừa, thanh long, xoài, chuối và chanh leo tiếp tục là những mặt hàng quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.
(GLO)- Chỉ với vài thao tác trên VNeID, người dân có thể sử dụng Sổ sức khỏe điện tử khi đi khám bệnh, tra cứu thông tin y tế và cập nhật lịch sử khám chữa bệnh một cách thuận tiện và dễ dàng.
(GLO)- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, bổ sung nhiều quy định mới về hình thức hòa giải, tiêu chuẩn và bầu hòa giải viên, bảo mật thông tin, thù lao và công nhận kết quả hòa giải thành.
(GLO)- Từ các khâu kiểm tra sản phẩm, xây dựng nội dung đến trách nhiệm của KOL và nền tảng số, pháp luật hiện hành phân định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong hoạt động quảng cáo.
(GLO)- Nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong việc kê khai thuế, ngành thuế đã bổ sung tiện ích kê khai thuế bằng Chatbot trên ứng dụng eTax Mobile.
(GLO)- Từ ngày 16-9, không chỉ điện thoại “cục gạch” chỉ dùng 2G mà một số điện thoại 4G chưa hỗ trợ hoặc chưa kích hoạt VoLTE cũng có nguy cơ không thực hiện được cuộc gọi thoại. Người dùng nên kiểm tra thiết bị trước khi mạng 2G được tắt hoàn toàn.
(GLO)- Sau vụ việc phát hiện nhiều cơ sở sang chiết gas trái phép, có dấu hiệu buôn bán gas giả tại Hà Nội, người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý nguồn gốc, tình trạng bình và các dấu hiệu bất thường trước khi đưa bình gas vào sử dụng.
Tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, đối đầu Nhật Bản ngày 17/9 và gặp Thái Lan ở lượt cuối ngày 21/9. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là cạnh tranh suất vào tứ kết.
(GLO)- Theo Nghị định 346/2026/NĐ-CP, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm nông nghiệp, tăng từ mức tối đa 90% hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%.
Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm năm học 2025-2026, từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước.
(GLO)- Video call không còn là bằng chứng tuyệt đối về danh tính khi hình ảnh và giọng nói có thể bị lợi dụng để tạo nội dung giả bằng AI. Nhận diện dấu hiệu bất thường, ngắt cuộc gọi và xác minh qua kênh liên lạc khác là những cách giúp tránh mắc bẫy lừa đảo Deepfake.
(GLO)- Mã QR chỉ là phương tiện mang hoặc dẫn tới dữ liệu. Giá trị truy xuất nằm ở thông tin phía sau mã và khả năng kiểm chứng theo chuỗi cung ứng.
(GLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn mạo danh ngành Điện để dẫn dụ người dân chuyển tiền hoặc cài ứng dụng giả mạo chứa mã độc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị vào ngày 3/9.
(GLO)- Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29-8 đến hết 2-9), ước tính ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.
81 năm sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giá trị và tầm vóc của cuộc cách mạng mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do vẫn vẹn nguyên, tiếp thêm động lực để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển.
(GLO)- Hàn the là chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, bằng mắt thường, người tiêu dùng rất khó xác định chính xác thực phẩm có chứa hàn the hay không.