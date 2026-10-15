(GLO)- Từ ngày 16-9, không chỉ điện thoại “cục gạch” chỉ dùng 2G mà một số điện thoại 4G chưa hỗ trợ hoặc chưa kích hoạt VoLTE cũng có nguy cơ không thực hiện được cuộc gọi thoại. Người dùng nên kiểm tra thiết bị trước khi mạng 2G được tắt hoàn toàn.