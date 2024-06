Mạnh tay kích cầu thị trường ti vi

Euro được xem là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Bởi lẽ, ngày hội bóng đá châu Âu quy tụ nhiều đội bóng hàng đầu thế giới. Thậm chí, xét về yếu tố chuyên môn, Euro có sự đồng đều, yếu tố cạnh tranh cao hơn so với World Cup hay Copa America. Do đó, người hâm mộ trái bóng tròn luôn chờ đợi ngày Euro 2024 khởi tranh theo nhiều cách khác nhau.

Ti vi là phương tiện tốt nhất để theo dõi Euro. Vì vậy, nhiều gia đình sẵn sàng bỏ tiền sắm cho mình một chiếc ti vi mới để có thể thưởng thức các trận cầu một cách sôi động, hấp dẫn hơn. Nắm bắt được tâm lý đó, các siêu thị, cửa hàng điện máy tại phố núi Pleiku đã tung ra nhiều chương trình kích cầu mạnh tay, tạo cơ hội cho người tiêu dùng mua sắm, lên đời các sản phẩm ti vi màn hình lớn.

Theo khảo sát của P.V, từ đầu tháng 6, nhiều cửa hàng đưa ra chính sách khuyến mại cực kỳ hút khách như “giảm giá siêu sốc đón Euro”, “ti vi giá sốc, “giảm giá sập sàn” phục vụ lễ hội bóng đá 4 năm mới diễn ra 1 lần này. Như Siêu thị Điện máy Xanh (đường Nguyễn Tất Thành) tung ra gói giảm giá 30-60% cho mặt hàng ti vi, hầu hết nhắm vào các loại ti vi có kích cỡ lớn.

Theo nhân viên bán hàng tại đây, tất cả mẫu ti vi có kích cỡ từ 55 inch trở lên đều được khuyến mãi 1 chiếc quạt đứng hiệu Senko. Đặc biệt, nhiều dòng ti vi cỡ lớn 75 inch phù hợp để xem các trận đấu bóng đá được giảm giá xuống mức 15-20 triệu đồng.

Trong dịp này, Siêu thị Điện máy Xanh cũng mở bán hàng chục chiếc ti vi trưng bày với giá khá “sốc” khi giảm khoảng 60% so với giá trị ban đầu. Đây là những mẫu sử dụng để trưng bày song vẫn giữ được chất lượng, có chế độ bảo hành như ti vi mới nên được nhiều khách hàng lựa chọn.

Anh Trần Thanh Sơn-Quản lý Siêu thị Điện máy Xanh-cho hay: Ngoài việc giảm giá, tất cả các mặt hàng tại đây đều áp dụng chương trình bao giá hoàn tiền. Khi khách hàng nhận thấy nơi nào có giá rẻ hơn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền. Một số sản phẩm “ăn theo” như loa cũng có những chương trình giảm giá khá sâu. Đặc biệt, hầu hết các dòng ti vi đều kèm khuyến mãi tặng gói cước tại ứng dụng TV360-đơn vị đang nắm bản quyền của Euro 2024 tại Việt Nam.

“Năm nay, thị trường ti vi đang rất sôi động khi các cửa hàng điện máy đều tung ra chương trình ưu đãi, giảm giá khá lớn nên lượng người mua có dấu hiệu tăng. Không chỉ người dân ở TP. Pleiku mà các khu vực lân cận cũng mua ti vi để xem Euro 2024.

Hầu hết thường nhắm vào các dòng ti vi màn hình trên 55 inch. Mỗi ngày, Siêu thị Điện máy Xanh bán khoảng 20 chiếc ti vi các loại, tăng mạnh so với thời gian trước đó”-anh Sơn chia sẻ.

Siêu thị Điện máy-Nội thất Chợ Lớn (đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) cũng khởi động chương trình “Rực lửa cùng Euro 2024” với nhiều tấm pa nô treo khắp các tuyến đường của thành phố. Bên cạnh các gói giảm giá lên đến hơn 50% với slogan “Dẫn đầu giá rẻ”, cửa hàng này còn tung ra chiêu kích cầu bằng việc đổi ti vi cũ lấy ti vi mới. Mỗi khách hàng khi mang ti vi cũ đến đổi ti vi mới sẽ được giảm 2 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0%, tặng phiếu mua hàng trị giá 1,6 triệu đồng cùng việc “tự tin hoàn tiền” nếu cửa hàng khác bán giá rẻ hơn.

Với việc đa dạng sản phẩm, chất lượng cùng chính sách kích cầu của các siêu thị, cửa hàng điện máy, người có các mức thu nhập khác nhau đều có thể dễ dàng mua cho mình 1 chiếc ti vi, thậm chí là ti vi có kích cỡ lớn.

Ông Nguyễn Văn Chánh (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) cho biết: “Nhà tôi có 1 chiếc ti vi 43 inch mua từ hơn 7 năm trước. Chuẩn bị cho mùa Euro 2024, mấy đứa nhỏ ở nhà háo hức lắm nên tôi quyết định rút hầu bao mua chiếc ti vi 75 inch. Hiện tại giảm giá lớn thế này mới dám mua, chứ trước kia chỉ ao ước thôi vì giá mỗi chiếc ti vi lên đến hàng chục triệu đồng. Đợt này có ti vi to như vậy, tôi cũng rủ thêm mấy ông bạn qua xem cho khí thế”.

Háo hức chờ đợi

Từ ngày 13-6, Báo Gia Lai ra mắt chương trình “Đồng hành cùng Euro 2024” trên website baogialai.com.vn và kênh YouTube Báo Gia Lai. Chương trình mang đến những thông tin đầy đủ, khái quát, kịp thời về nhịp đập của Euro 2024. Bên cạnh đó còn có những talk show với các chuyên gia, người hâm mộ xung quanh ngày hội bóng đá châu Âu này. Vào lúc 20 giờ ngày 14-6, Báo Gia Lai thực hiện chương trình livestream “Nhịp đập Euro 2024” trên kênh Youtube của Báo tại đường link: https://www.youtube.com/@baogialai2963.

Trước thềm Euro 2024, nhiều người có nhu cầu tìm đến những không gian tập trung, sôi động để cùng theo dõi các trận đấu. Vì vậy, nhiều quán cà phê, quán nhậu cũng chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ người hâm mộ. Không chỉ lắp đặt thêm ti vi, một số hàng quán đã đầu tư màn hình led kích cỡ lớn để đáp ứng nhu cầu của khán giả xem các trận bóng đá tại kỳ Euro lần này.

Tiêu biểu như tại quán Lẩu Nhỏ 1975 trên đường Nguyễn Tất Thành-một trong những quán nhậu có lượng khách đông và ổn định nhất TP. Pleiku ở thời điểm hiện tại. Với phong cách hoài cổ xen lẫn hiện đại, Lẩu Nhỏ 1975 phù hợp với khá nhiều lứa tuổi từ thanh niên đến trung niên.

Đi vào hoạt động từ tháng 8-2023, đây là lần đầu tiên quán kết hợp phục vụ khách theo dõi giải bóng đá lớn của thế giới. Quán đã lắp đặt màn hình led có kích thước lên đến hàng trăm inch trước khi Euro 2024 bắt đầu khởi tranh.

Anh Lê Quốc Bảo-Quản lý quán Lẩu Nhỏ 1975-bày tỏ: “Ở mùa Euro sôi động này, chắc chắn nhiều người sẽ chọn tụ tập cùng nhau vừa ăn uống, vừa thưởng thức bóng đá nên chúng tôi lắp đặt màn hình led to dù kinh phí bỏ ra khá lớn.

Vừa rồi, khi đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup, chúng tôi cũng đã thử nghiệm và thấy rất hiệu quả, âm thanh cũng như hình ảnh rất sống động. Khi Euro 2024 bắt đầu, chúng tôi dự kiến sẽ có chương trình tặng bia cho khách hàng để thu hút người xem bóng đá đến quán dịp này”.

Với nhiều hàng quán khác, đây cũng là dịp tốt để quảng bá, giới thiệu cơ sở của mình trước dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống tăng cao. Như quán nhậu Vua Vịt trời 81 trên đường Tôn Đức Thắng (TP. Pleiku) đã mở “mini game” cho khách hàng dự đoán tỷ số các trận đấu ở Euro 2024.

Theo anh Bùi Văn Đức-Quản lý quán nhậu Vua Vịt trời 81: Quán đang tổ chức dự đoán trận khai mạc Euro 2024 giữa đội tuyển Đức và Scotland. 3 khách hàng dự đoán chính xác và sớm nhất sẽ được tặng combo vịt trời 4 món và 1 thùng bia.

“Ở Gia Lai chỉ có quán tôi chuyên các món về vịt trời và mới hoạt động khoảng 2 tháng nay nên cũng muốn tổ chức chương trình nhân dịp Euro 2024 để quảng bá rộng rãi hơn. Năm nay, các trận đấu ở Euro diễn ra vào khung giờ cũng khá thuận lợi nên dự đoán sẽ có nhiều khách hàng muốn vừa ăn uống, vừa xem bóng đá. Quán đã đầu tư hệ thống máy chiếu với màn hình lớn để tường thuật tất cả các trận đấu”-anh Đức chia sẻ.

Với những “tín đồ” đam mê bóng đá ở phố núi Pleiku, quán cà phê The One 1 (ngã ba Hai Bà Trưng-Nguyễn Trường Tộ) là điểm tập trung lý tưởng. Sau quá trình thăng trầm của các quán cà phê bóng đá một thời, The One 1 vẫn trụ lại và trở thành không gian lý tưởng cho những người muốn nhâm nhi ly cà phê và cổ vũ cho các đội bóng yêu thích.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân-Chủ quán The One 1-cho biết: “Để chuẩn bị cho kỳ Euro này, chúng tôi đã đầu tư mua sắm mới hàng loạt ti vi kích cỡ lớn với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt hơn. Tính cả khu vực bên ngoài, bên trong và trên lầu thì quán có thể đón khoảng 250-300 khách cùng một thời điểm. Chúng tôi mở cửa phục vụ tất cả các trận đấu kèm theo bánh ngọt cho những khách có nhu cầu”.