Năm học 2023-2024, cả nước có 15.256 cơ sở giáo dục mầm non, giảm 19 cơ sở giáo dục mầm non so với năm học trước; với 18.115 điểm trường lẻ, giảm 1.283 điểm trường và hơn 17.000 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, dân lập, tăng 1.690 cơ sở so với năm học trước.

Năm học 2023-2024, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 72,6%, tăng 2,2% so với năm học trước.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tiếp tục được các địa phương quan tâm với nhiều giải pháp tích cực để củng cố, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Đến nay, cả nước có 100% đơn vị cấp tỉnh; 99,9% đơn vị cấp huyện và 99,95% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.