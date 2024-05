Tại Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2024.

Giá trị Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam năm 2023 đạt 498,13 tỷ USD, tăng 15,6% so với năm 2022, xếp thứ 33/121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới được xếp hạng.

“Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” là chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bắt đầu từ ngày 15/4 đến 15/5/2024 trên phạm vi toàn quốc.