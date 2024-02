Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor tiếp tục vinh danh Hội An, TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội trong giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2023.