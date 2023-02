“Truyền nhân” nghề sửa máy may, mài kéo ở Pleiku

Văn Trình là tên của người sáng nghiệp (tên đầy đủ Nguyễn Văn Trình, SN 1932, đã qua đời). Trước đây, ông Trình là thợ may, thuộc thế hệ với những tên tuổi như: Toàn Thịnh, Tân Bửu, Việt Tân, Việt Tiến… ở Pleiku còn truyền giữ nghề, vang danh đến bây giờ. Theo người con cả Nguyễn Văn Hoàng: “Quá trình làm nghề không tránh khỏi sự cố hư hỏng máy may phải nhờ đến thợ sửa chữa, kéo cắt cùn nhây phải tìm đến thợ rèn. Hồi đó, những người làm nghề này rất hiếm, thế là cha tôi tự mày mò làm lấy. Nhờ thông minh và khéo tay, nghề dần tinh xảo, ông chuyển hẳn sang nghề mới: sửa chữa máy may và mài kéo may. Bạn nghề cũ ủng hộ, tiếng lành đồn xa kéo theo khách hàng trong và ngoài tỉnh, ông sống được với nghề, nuôi đàn con 15 người”.

Trong gian nhà có chiều ngang 6 m, gia chủ dành khoảng trống rất hẹp dùng tiếp khách, đặt máy mài hành nghề, không gian còn lại xếp chồng những chân bàn, đầu máy may các loại; áp dọc mảng tường cũ là giá đỡ lỉnh kỉnh kéo, kềm… Anh Nguyễn Văn Hải-con trai thứ của ông Trình-tâm sự: “Tôi được cha dạy nghề mài kéo từ bé, năm lên 16 tuổi đã thạo nghề. Cha tôi khuyên: Nhà mình đông người, phụ việc cùng cha, làm sinh kế mai này. Bằng không, tìm đến nghề khác cũng tốt. Thế là tình yêu nghề đã ngấm vào máu lúc nào không hay, tôi theo nghề của cha đến bây giờ”.

Kéo thợ may có giá lên đến vài triệu đồng/chiếc. Sau thời gian sử dụng, kéo bị nhây cùn, phải mài. Người mài kéo may lành nghề cho thành phẩm bén ngọt từ đầu mũi đến lưỡi, tăng thời gian sử dụng được lâu dài. Quan sát anh Hải mài chiếc kéo may mới hiểu sự công phu, tỉ mẩn của nghề. Phải mất đến 30 phút, qua công đoạn mài đá bùn để lấy mặt phẳng; chuyển sang mài đá lửa nhiều lượt, sau mỗi lượt lại cắt lên miếng vải vụn, đưa ngón tay rà cọ để cảm nhận, thử độ bén; cuối cùng lại mài lên viên đá bùn, lại dừng tay cắt vải, rà cọ ngón tay kiểm tra mới yên tâm với thành quả. “Khi nào chiếc kéo cắt vào vải lụa, nhất là lụa tơ tằm đi ngọt, vải không bị tưa, liền đường thẳng tắp hay uốn lượn theo nét phấn vẽ vẫn không lo bị lỗi là chiếc kéo đã mài thành công”-anh Hải cho biết. Không chỉ mài kéo cắt vải, các loại kéo, tông đơ cắt tóc, kéo cắt tỉa cây cảnh… anh Hải đều nhận mài.

Đang lúc trò chuyện, chiếc xe khách 12 chỗ ngồi đưa về lô hàng 6 đầu máy may. Anh Hoàng cho biết, của khách ở huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đưa máy đến sửa chữa để làm quà từ thiện cho các gia đình khó khăn có con em học nghề may. Xong việc, tôi chỉ lấy tiền mua phụ tùng thay thế, thù lao gọi là trà thuốc, vì cũng muốn góp phần công sức vào hoạt động thiện nguyện.

Tiếp nối nghề sửa chữa máy may của cha, anh Hoàng đảm nhận vai trò chính. Anh chỉ cho tôi những chiếc đầu máy may có tuổi đời hơn thế kỷ hiệu MERROW của Mỹ, SINGER của Pháp… còn sử dụng tốt, được truyền giữ từ ngày cha anh hành nghề, nâng niu như kỷ vật truyền đời. “Mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi lại nhớ đến cha. Chúng tôi thêm yêu quý nghề, cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng, làm hài lòng nhu cầu của khách hàng một khi đã đến với Văn Trình”-anh Hoàng trầm ngâm.

Được biết, các anh Nguyễn Vĩnh, Nguyễn Bảo là thế hệ thứ 3 trong gia đình tiếp giữ nghề, đang hành nghề ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. “Thu nhập từ nghề của anh em tôi chỉ đủ trang trải cuộc sống, nuôi mẹ già 83 tuổi. Cứ nhìn vào ngôi nhà được cha mẹ xây cất, chưa một lần đại tu, tuổi thọ hơn nửa thế kỷ cũng phần nào hình dung mức độ “giàu có” của anh em chúng tôi”-anh Dũng cười xòa.