Triển khai nhiệm vụ cưỡng chế thu hồi đất Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 15-6, Ban Cưỡng chế thực hiện thu hồi đất phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi đất thuộc Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai; Thường trực Đảng ủy phường; lãnh đạo Điện lực Pleiku; Trung tâm Y tế Pleiku; các thành viên Ban Cưỡng chế và Tổ giúp việc; lãnh đạo Công an phường; Ban Chỉ huy Quân sự phường; đại diện Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 8 Ia Kring và tổ dân phố 9 Ia Kring.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát các nội dung, nhiệm vụ được phân công; đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất diễn ra đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả và ổn định tình hình địa phương.

Hiện trên địa bàn phường còn 3 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng gồm: hộ ông Trần Văn Mạnh, bà Đào Thị Phương (tổ dân phố 8 Ia Kring); ông Nguyễn Thanh Hải, bà Phạm Thị Hoa (tổ dân phố 8 Ia Kring); hộ ông Nguyễn Văn Nguyên tranh chấp với ông Trương Văn Hoàn (tổ dân phố 8 Ia Kring). Thời gian thực hiện cưỡng chế sẽ triển khai ngày 17-6-2026.

Dự án đường Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài 2.727 m, là công trình giao thông nội thị cấp II, vận tốc thiết kế 50 km/giờ, bề rộng nền đường 35 m.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Quang - Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Cưỡng chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng được giao nhiệm vụ tiếp tục tăng cường phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, thực hiện nghiêm túc các phương án đã đề ra, bảo đảm quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.