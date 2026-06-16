Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Triển khai nhiệm vụ cưỡng chế thu hồi đất Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KHÁNH PHONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-6, Ban Cưỡng chế thực hiện thu hồi đất phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi đất thuộc Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai; Thường trực Đảng ủy phường; lãnh đạo Điện lực Pleiku; Trung tâm Y tế Pleiku; các thành viên Ban Cưỡng chế và Tổ giúp việc; lãnh đạo Công an phường; Ban Chỉ huy Quân sự phường; đại diện Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 8 Ia Kring và tổ dân phố 9 Ia Kring.

glo-nguyen-van-linh-1.jpg
Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát các nội dung, nhiệm vụ được phân công; đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất diễn ra đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả và ổn định tình hình địa phương.

Hiện trên địa bàn phường còn 3 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng gồm: hộ ông Trần Văn Mạnh, bà Đào Thị Phương (tổ dân phố 8 Ia Kring); ông Nguyễn Thanh Hải, bà Phạm Thị Hoa (tổ dân phố 8 Ia Kring); hộ ông Nguyễn Văn Nguyên tranh chấp với ông Trương Văn Hoàn (tổ dân phố 8 Ia Kring). Thời gian thực hiện cưỡng chế sẽ triển khai ngày 17-6-2026.

glo-nguyen-van-linh-2.jpg
Dự án đường Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài 2.727 m, là công trình giao thông nội thị cấp II, vận tốc thiết kế 50 km/giờ, bề rộng nền đường 35 m.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Quang - Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Cưỡng chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng được giao nhiệm vụ tiếp tục tăng cường phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, thực hiện nghiêm túc các phương án đã đề ra, bảo đảm quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

null