Tin thế giới tối 3-1: Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau loạt vụ nổ rung chuyển thủ đô

(GLO)- Tổng thống Venezuela Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia; Lũ lụt ở Malaysia diễn biến phức tạp trở lại, hơn 1.500 người đi sơ tán; Mexico: Động đất 6,5 độ richter, 14 người thương vong.. là những thông tin quốc tế nổi bật tối 3-1.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau loạt vụ nổ rung chuyển thủ đô

Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, sau một loạt vụ nổ ở Caracas vào ngày 3-1-2026. Ảnh: CFP

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas vào rạng sáng thứ Bảy (3-1).

Một thông cáo của chính phủ cho biết các cuộc tấn công đã xảy ra tại thủ đô Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira, buộc Tổng thống Maduro phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và kêu gọi các lực lượng chính trị – xã hội “kích hoạt các kế hoạch huy động”.

Không lâu sau các vụ nổ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một thông điệp gây chấn động trên mạng xã hội Truth Social, trong đó tuyên bố Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng với vợ, sau đó đưa ra khỏi đất nước.

Video của Reuters về các diễn biến tại Caracas vào rạng sáng 3-1.

Theo bài đăng được công bố vào khoảng 4h30 phút sáng 3-1 (theo giờ địa phương), ông Trump viết rằng chiến dịch này được thực hiện “phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ”, đồng thời cho biết “các chi tiết sẽ được công bố sau”. Ông cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 11h sáng cùng ngày tại Mar-a-Lago.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận độc lập từ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các hãng thông tấn lớn về việc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hay việc Tổng thống Maduro bị bắt giữ. Phía chính phủ Venezuela cũng chưa xác nhận thông tin ông Maduro bị bắt và đưa ra khỏi đất nước như tuyên bố của ông Trump.

Tổng thống Colombia cảnh báo thế giới khi ‘Venezuela bị tấn công’

Ngày 3-1, Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) “triệu tập cuộc họp khẩn cấp” sau khi có thông tin về các vụ nổ được nghe thấy tại thủ đô Caracas của Venezuela.

Tổng thống Comlombia Gustavo Petro. Ảnh: Reuters

“Ngay lúc này, họ đang ném bom Caracas. Hãy cảnh báo thế giới, Venezuela đã bị tấn công” - Tổng thống Petro viết trên mạng xã hội X, vào khoảng sau 2 giờ sáng 3-1 theo giờ địa phương Colombia.

“Họ đang tấn công bằng tên lửa. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc phải lập tức nhóm họp” - ông Petro nhấn mạnh.

Mỹ cấm máy bay dân dụng qua không phận Venezuela

Ngày 3-1, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ đi vào không phận Venezuela, với lý do “hoạt động quân sự đang diễn ra.”

Một sân bay của Venezuela. Nguồn: jetsplore

Theo FAA, cảnh báo nói trên được ban hành dưới hình thức “Thông báo tới phi công” được đưa ra ngay sau 1 giờ sáng theo giờ Bờ Đông nước Mỹ.

Nội dung cảnh báo yêu cầu toàn bộ phi công thương mại và tư nhân của Mỹ không được lái máy bay qua không phận Venezuela cũng như quốc đảo Curacao, nằm ngoài khơi phía Bắc Venezuela, do “nguy cơ mất an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang tiếp diễn.”

Quyết định của FAA được đưa ra trong bối cảnh trước đó đã ghi nhận các vụ nổ tại thủ đô Caracas.

Lũ lụt ở Malaysia diễn biến phức tạp trở lại, hơn 1.500 người đi sơ tán

Cơ quan chức năng Malaysia sáng nay (3-1) cho biết, hơn 1.300 người dân tại bang Sarawak (miền Đông Malaysia) đã phải sơ tán do lũ lụt và tạm trú tại các trung tâm cứu trợ.

Số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tiếp tục gia tăng so với các ngày công bố gần đây. Cơ quan Phúc lợi xã hội bang Sarawak (JKM) cho biết, đã triển khai hơn 600 cán bộ nhân viên tham gia ứng phó với lũ lụt và hỗ trợ người dân tại các điểm sơ tán.

Lũ lụt tại Malaysia. Ảnh: Bernama

Trong khi đó, tại bang Johor và Pahang (miền Tây Malaysia), số người dân đi sơ tán lần lượt là 112 người và 83 người. Cục Khí tượng Malaysia hôm nay (3-1) cũng ban hành cảnh báo mực nước sông Muar tại bang Johor vượt ngưỡng nguy hiểm và có nguy cơ tràn bờ.

Người dân Malaysia tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Mexico: Động đất 6,5 độ richter, 14 người thương vong

Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã làm rung chuyển miền nam và miền trung Mexico, khiến Tổng thống Sheinbaum phải sơ tán giữa họp báo, và làm 14 người thương vong.

"Trận động đất xảy ra vào hồi 7h58 sáng 2-1, có cường độ 6,5 độ Richter với tâm chấn ở thị trấn San Marcos, bang Guerrero. Đây là thị trấn nằm gần thành phố Acapulco bên bờ Thái Bình Dương", Cơ quan Địa chấn Quốc gia Mexico thông báo.

Tổng thống Mexico bỏ dở cuộc họp báo vì động đất. Video: Indian Express

Truyền thông địa phương tiết lộ, giới chức Mexico hiện đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong và 12 người bị thương vì động đất. Bên cạnh đó là hàng chục ngôi nhà đã bị phá hủy và nhiều công trình bị hư hại.

Dù tâm chấn cách thủ đô Mexico City khoảng 230km, nhưng dư chấn vẫn có thể cảm nhận rõ. Vào thời điểm trận động đất xảy ra, Tổng thống Claudia Sheinbaum đang tổ chức họp báo đầu năm tại phủ tổng thống. Sự kiện này sau đó đã phải dừng lại khi còi cảnh báo vang lên, khiến tất cả mọi người phải sơ tán.

Tổng thống Sheinbaum sau đó đã gọi điện cho Thống đốc bang Guerrero để cập nhật tình hình, đồng thời đưa ra chỉ thị cho những ban ngành liên quan.